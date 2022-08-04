نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل صرف الدعم التحديث الأخير لسلم رواتب حساب المواطن بعد الأوامر الملكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الآلاف من المواطنين صرف دعم حساب المواطن لشهر أغسطس 2022، والمفترض إيداعه فى حسابات المستحقين خلال أيام، وتكثر التساؤلات حول مبالغ الدعم لهذا الشهر، هل ستصرف بالزيادة أم أن الزيادة كانت مقتصرة على الشهر الماضي، وقد أصدر الملك سلمان مؤخراً أمر ملكي بفتح باب التسجيل من جديد بحساب المواطن لمن يتوافر به شروط الإستحقاق، أما عن التحديث الأخير لسلم رواتب حساب المواطن فسوف نعرضه لكم الآن بالتفصيل من خلال فقرات الموضوع.

سلم رواتب حساب المواطن بعد الأوامر الملكية

يتم تحديد سلم رواتب حساب المواطن وفقاً لعدد الأفراد المستفيدة بالأسرة الواحدة وأيضاً لعمر التابعين سواء كانوا أكبر من 18 عام أو أقل من ذلك، والجدول التالي يوضح لكم سلم الرواتب الخاصة بحساب المواطن

شروط الحصول علي دعم حساب المواطن

توجد العديد من الشروط الواجب توافرها في المواطن، من أجل الإستفادة من دعم حساب المواطن وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يتم استثناء إبن وإبنة المواطنة والزوج أو الزوجة الغير سعودية، وحاملوا بطاقات التنقل، من شرط الجنسية.

كما يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

الا يكون المتقدم مالك لأي أصول لها قيمة مالية كبيرة.

أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة السعودية إقامة كاملة ومستمرة.

ألا يكون لدي المتقدم سجل تجاري بأسمه.

عدم إقامة المتقدم في أحد دور الإيواء التابعة للملكة العربية السعودية.

كيفية التسجيل في حساب المواطن للمستفيدين الجدد

تقدم الحكومة السعودية للشباب المستفيدين من البرنامج، ممن تتوافر بهم شروط الإستحقاق، دعم مالي شهري بإنتظام، ولكي تتمكن من التسجيل عليك إتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول علي الرابط الخاص بحساب المواطن.

انقر علي تسجيل جديد.

ثم إدخل إسمك، ورقم جوالك، وتاريخ ميلادك، ورقم هويتك الوطنية، وكافة البيانات المطلوبة في أماكنها الصحيحة.

أعد كتابة رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك، في المكان المخصص له.

سوف يصلك كود رقمي علي جوالك، قم بكتابته في الخانة المخصصة له.

قم بإنشاء حساب خاص بك علي الموقع، وكلمة مرور لتتمكن من الدخول إلي صفحتك.

يلزم كتابة رقم الحساب البنكي الخاص بك، وكافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

أخيراً إنقر علي موافق ليتم التسجيل.

استمرار صرف دعم حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن خبر سار للمستفيدين، يتضمن إستمرار صرف الدعم الإضافي، وزيادة المعاشات، لمدة 6 أشهر، كما أعلن البرنامج علي أن الزيادة في قيمة الرواتب بلغت إلي مايقرب من 70% من الدعم الشهري المستحق للمستفيد، ثم أوضح البرنامج أن التسجيل سيظل مستمر ومتاح أمام المستفيدين الجدد، لحين صدور أمر ملكي جديد بإيقافه.

خطوات تقديم اعتراض علي دعم البرنامج

يمكن للمواطن تقديم إعتراض علي نتائج حساب المواطن من خلال إتباع مجموعة من الخطوات وهي:

قم بالدخول الي موقع حساب المواطن الإلكتروني.

سجل دخولك بكتابة إسمك وكلمة السر الخاصة بك.

ثم انقر علي أيقونة دراسة الأهلية الظاهرة بصفحة الموقع الرئيسية.

إضغط علي أسباب عدم الأهلية.

قم بقراءة التنبية المقدم بالموقع جيداً.

ثم أنقر علي تقديم إعتراض.

يلزم تحديد نوع المرفق المتواجد بالقائمة.

أكتب كافة البيانات المطلوبة.

ثم اختر كلمة إستعراض الملف.

قم بالنقر علي المرفق الموجود بالذاكرة التخزينية المحلية.

بعد ذلك إنقر علي ارسال الملف، وبذلك تكون قدمت طلب إعتراض.

طرق التواصل مع البرنامج

يمكنك التواصل مع البرنامج من خلال إتباع الخطوات التالية:

الإتصال على رقم الحساب المجاني، لتقديم الشكاوي أو الإعتراض أو الإستفسارات وهو 19912.

كما يمكن الإتصال على الرقم السابق من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً.

التواصل من خلال الرسائل، عبر الحساب الرسمي للبرنامج علي تويتر.

مبلغ الزيادة في حساب المواطن للمستفيدين

أكد البرنامج علي أنه بعد صدور الأوامر الملكية التي تفيد بإعادة فتح التسجيل بالحساب للمواطنين، وتخصيص مبلغ 20 مليار ريال سعودي، كدعم إضافي للمستفيدين، قام البرنامج بعمل تعديلات علي مبالغ الدعم للمستفيدين كما يلي: