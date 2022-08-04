نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة وشروط التأشيرة عبر منصة ابشر absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد الحصول على التأشيرات الخاصة بالزيارة العائلية للأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية؛ فالبعض يريد زيادة مدة الزيارة لذلك فإن هناك طرق تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة التي وفرتها الحكومة في المملكة من أجل المساعدة وتوفير الجهد، وهذا ما سوف نعرضه عليكم من خلال سطور المقال القادمة.

تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة

كيف يتم تمديد الزيارة العائلية؟ حرصت مديرية الجوازات في المملكة السعودية على التطور الرقمي، لذلك قدمت لنا من بين الخدمات المتوفرة على منصة أبشر خدمة تمديد الزيارة العائلية، هذا وقد أعلنت خدمة الجوازات أن تجديد التأشيرة لابد أن يكون قبل مرور نصف عام على صدور التأشيرة؛ ولكن بعد استثناء حاملي الجنسية السورية، ولتمديد التأشيرة العائلية يمكنك ذلك من خلال بعض الخطوات التي على الزائر القيام بها وهي كالتالي:

طريقة تمديد الزيارة العائلية من أبشر

خطوات تمديد الزيارة العائلية عبر منصة ابشر الإلكترونية كالتالي:

زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر المقدمة من الحكومة السعودية.

بعد ذلك اكتب بيانات الحساب الخاص بك على أبشر وسجل دخولك.

ثم اختر خدمة جواز السفر من بين قائمة الخدمة الإلكترونية.

بعد ذلك اختار إما خدمة عمالة أو خدمات عائلية.

ثم بعدها ادخل على بند تمديد الزيارة.

بعد ذلك اكتب كافة البيانات المطلوبة منك بطريقة سليمة.

ثم قم بسدد الرسوم الخاصة بذلك الطلب.

بعد ذلك قم بإرسال طلبك وانتظر الموافقة.

أهم شروط تمديد الزيارة العائلية

قدمت الحكومة السعودية هذه المنصة لتمديد الزيارة العائلية، ووفرت عدة شروط يجب توافرها للحصول على الخدمة بشكل سليم وهي كالتالي:

لابد من المستفيد بتمديد التأشيرة تقديم الطلب بنفسه على المنصة.

بينما لابد من دفع مائة ريال سعودي رسوم لطلب خدمة التمديد.

كما أيضا لابد من استيفاء جميع المخالفات المرورية.

علاوة على ذلك يشترط سريان جواز السفر في وقت تقديم الطلب.

بالإضافة إلى ذلك التأشيرة المراد تمديدها لابد أن يكون سريانها باقي عليه سبعة أيام.

أيضا يشترط عدم مرور أكثر من ثلاثة أيام في حالة أن التأشيرة منتهية.

بالتالي تكون مدة تأشيرة الزيارة العائلية نفس مدة التمديد.

أخيرًا فقد قدمنا لكم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة في حالة عدم مرور أكثر من ثلاثة أيام على انتهاء التأشيرة، كما قدمنا لكم أهم الشروط الواجب استيفاؤها في الأشخاص الذين يريدون تمديد التأشيرة، كل هذه الخدمات مقدمة من الحكومة السعودية عبر المنصة أبشر لتساعد في إنجاز الخدمات بشكل سريع وسليم.