نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المملكة العربية السعودية بتوفير خدمة استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني فقط أو بعدة طرق أخرى، وذلك سعيًا منها إلى راحة المواطنين وخدمة أكبر عدد ممكن من المستفيدين، من خلال منصة تعمل على تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالضمان بدايةً من التسجيل وحتى الاستعلام عن الطلب، وسوف نعرض لكم خطوات الإستعلام من خلال هذا المقال.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني فقط

مكنت الوزارة جميع المواطنين من الاستعلام عن نتيجة الطلب المقدم إلكترونيًا وعدم الذهاب لمكاتب الضمان، وذلك من خلال تطبيق عدد من الخطوات البسيطة وإدخال المعلومات المطلوبة بالطريقة التالية:

أدخل عبر الإنترنت إلى موقع الضمان الاجتماعي.

انتقل إلى استعلام عن المستفيدين من الضمان.

أكتب رقم السجل المدني التابع لصاحب الطلب.

قم بتدوين رقم الضمان الخاص بك.

أضف الرمز المرئي الخاص بالتحقق.

أخيرًا اذهب على عرض، سوف تظهر لك شاشة تعرض لك كافة المعلومات الخاصة بطلب الضمان الاجتماعي.

كيف اعرف رقم الضمان الاجتماعي الخاص بي في السعودية؟

يمكن للمواطن استخدام رقم الضمان في عدد من الخدمات مثل الاستعلام عن الأهلية ومعرفة قيمة معاش الضمان، كما يمكنكم معرفة توقيت نزول الراتب المخصص لكم، بالإضافة إلى تسجيل الدخول لموقع الوزارة، وطريقة استخراج رقم الضمان كالتالي:

الاستعلام بواسطة الرقم المجاني الخاص بنظام الضمان الاجتماعي وهو 8001222777، أو عبر الاتصال بالرقم الآخر وهو 0112915588.

يتم التواصل معك من خلال جهاز الرد الآلي والرسائل المسجلة إلكترونيًا.

اضغط على الرقم 1 للوصول إلى خدمات المستفيدين من نظام الضمان.

أدخل رقم هويتك الموجود في بطاقة تعريف الشخصية صحيحًا.

قم بتنفيذ التعليمات التي يطلب منك النظام إتمامها.

أخيرًا تستطيع معرفة رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك عبر رسالة نصية، تصلك على رقم الجوال المسجل ببياناتك في الطلب المقدم مسبقًا.

بعد قراءتك للمقال كاملاً تستطيع إنهاء استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني فقط باتباع الخطوات التي أوضحها لكم، كما يمكنكم معرفة رقم الضمان الخاص بكم لاستخدامه في كافة الخدمات المطلوب إدخاله لإتمامها، بالإضافة إلى أرقام الضمان الاجتماعي التي يمكنكم التواصل من خلالها.