مؤخرًا أصبح أمر الحصول على الرخصة المهنية أمرًا ضروريًا لكل معلم داخل السعودية، حتى يتم مزاولة عمله بصورة قانونية، وبناء على ذلك الأمر يتم طرح سؤال كيف اصدر الرخصة المهنية داخل عمليات البحث، وهذا ما سنقوم بإيضاحه.

كيف اصدر الرخصة المهنية

تتم عملية إصدار الرخصة المهنية للمعلمين من خلال اتباع سلسلة من الخطوات الآتي ذكرها:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بالذهاب مباشرة إلى الصفحة الرسمية لموقع الرخص المهنية عبر الإنترنت، وذلك عن طريق هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ومن ثم يقوم المتقدم بالذهاب على أيقونة تسجيل الدخول من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد.

وبعد ذلك يقوم بإدخال اسمه وكلمة السر الخاصة به بنظام أبشر.

ثم يقوم بإدخال كود التحقق من البيانات المتواجد أمامه بالصفحة.

ومن بعدها يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم يقوم بالدخول مباشرة إلى ملفه الشخصي، ويتم النقر بعدها على أيقونة الاختبارات، ومنها يقوم بالنقر على أيقونة سجل الآن.

وبعد ذلك يقوم بالدخول إلى الملف المستعمل بواسطة مركز القياس.

ثم يقوم بإدخال عددًا من البيانات التي تطلب منه بالصفحة.

وبعدها يقوم بالذهاب على أيقونة قراءة كافة المعلومات، ومنها يقوم بالضغط على أيقونة التالي.

ثم تأتي خطوة تحديد المدنية المقرر إجراء الاختبار بها، ومن ثم يتم تحديد مدة الاختبار، ويتم بعدها التحقق من بعض البيانات.

ومن بعد ذلك يقوم المتقدم بتحديد الوسيلة الإلكترونية لسداد الرسوم المالية.

وبعد أن يتم استكمال عملية الدفع، فهنا تأتي خطوة الاحتفاظ ببطاقة حجز الاختبار للحصول على الرخصة، ومن ثم يتم التوجه لمكان الاختبار على حسب التوقيت والزمان المحدد.

شروط الحصول على الرخصة المهنية

إليكم أبرز الشروط التي يجب أن تتوافر في كل معلم يريد الحصول على الرخصة المهنية، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

على أقل تقدير يجب أن يكون المعلم حاصلًا على درجة البكالوريوس في التخصص المعتمد من جانب الهيئة.

كما يجب أن يجتاز المعلم كافة الاختبارات العام والتخصصية بنجاح.

ولا بد أن يقوم المعلم بدفع الرسوم المالية الخاصة بالحصول على الرخصة.

وفي النهاية نكون قد عرضنا لكم إجابة سؤال كيف اصدر الرخصة المهنية، حيث لاحظنا أن الحصول على الرخصة المهنية من الأساس مرتبط بتوافر مجموعة من الشروط في كل معلم، فالحصول على تلك الرخصة سيساهم في تطوير منظومة التعليم داخل السعودية بشكل ملاحظ.