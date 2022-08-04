نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الإستعلام عن نتائج قبول جامعة الملك عبد العزيز 1444 بوابة القبول الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من الطلاب عن رابط الإستعلام عن نتائج قبول جامعة الملك عبد العزيز للإلتحاق بالدبلوم أو الكبالوريوس للعام الجامعي الجديد 1444ه على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل، وقد أعلنت عمادة التسحيل والقبول بجامعة الملك عبد العزيز عن نتائج ترشيح الطلاب على صفحتها الرسمية على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي ونبهت الطلاب بضرورة الإسراع بتأكيد القبول في فترة لا تتعدى 48 ساعة حتى يتم تأكيد حجز المقعد في الكلية المختارة ولا يذهب لغيره، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة الخطوات اللازمة والمطلوبة لإجراء الإستعلام عن نتائج ترشيح جامعة الملك عبد العزيز كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن نتائج قبول جامعة طيبة، فتابعونا.

نتائج قبول جامعة الملك عبد العزيز

حرصت وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية على الإعتماد في تقديم خدماتها إلى الطلاب على التكنولوجيا الحديثة واستخدام المعاملات الإلكترونية بدلاً من الورقية في إطار رؤية السعودية 2030م بتطوير التحول الرقمي كأحد أبرز محاورها، ولهذا أتاحت جامعة الملك عبد العزيز الإستعلام عن نتائج الترشيح للطلاب إلكترونياً عبر موقعها من خلال اتباع الخطوات التالية:

وهكذا تكونوا قد استعلمتم عن النتيجة بشكل إلكتروني بسيط عبر موقع الجامعة الإلكتروني

بوابة القبول الموحد

يجب على كل طالب تم ترشيحه وقبوله للدراسة بجامعة الملك عبد العزيز أن يقوم بتأكيد القبول وإستكمال إجراءات التسجيل التي وضحتها الجامعة، وفي حالة التأخر عن تأكيد قبوله سيتم حجز المقعد الشاغر لغيره، ولهذا نهيب بأبنائنا الطلاب أن يقوموا بتأكيد قبولهم في مدة لا تتعدى 48 ساعة.

وأخيراً وصلنا إلى نهاية مقالنا بعد أن بينا لكم كل المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع الهام الذي يُعد حديث الساعة بالمملكة، وبإمكانكم التواصل معنا عبر التعليقات وترك أسئلتكم بالأسفل وسنرد عليكم في أقرب وقت ممكن