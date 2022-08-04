نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد منصة اعتماد واحدة من أهم المنصات المقدمة من الحكومة في المملكة العربية السعودية لمساعدة العاملين في القطاع الخاص والعام، وتقدم المنصة لمستخدميها العديد من الخدمات والتي من أهمها الاستعلام عن الراتب ومعرفة مستحقات كل عامل، لذلك نقدم لكم خطوات منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب من خلال موقعنا الأكثر تميزًا.

منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب

لأن الحكومة في المملكة السعودية تسعى في جعل جميع الخدمات التي يحتاجها الأفراد من خلال الإنترنت نظرًا لتفشي فيروس كورونا، ولتوفير الجهود على الأفراد قدمت منصة اعتماد للأشخاص الذين يحتاجون إلى الاستعلام عن رواتبهم، لذلك نعرض لكم خطوات الاستعلام فيما يلي:

قم بالدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بالمنصة اعتماد.

لا بد من وجود حساب للفرد على المنصة؛ فعليك باتباع خطوات التسجيل، أو في

حالة وجود حساب قم بكتابة اسمك وكلمة مرورك.

اختر من بين الخدمات خدمات الأفراد.

اضغط على خدمة التعرف على الراتب.

قم بكتابة ما يطلب منك من بيانات.

الآن أمامك كافة البيانات الخاصة براتبك تفصيليًا.

طريقة التسجيل عبر منصة اعتماد

إذا كان ليس لديك حساب مفعل على منصة اعتماد، فعليك التسجيل فورًا للاستفادة من الخدمات المقدمة من المنصة وذلك كما يلي:

ندخل على موقع المنصة اعتماد.

قم بالذهاب على الكلمة الظاهرة أمامك مستخدم جديد.

ستطلب منك المنصة بعض البيانات؛ فقم بتدوينها صحيحة.

ستصلك رسالة على البريد الإلكتروني الذي سجلته ع الموقع من ضمن بياناتك.

تطلب المنصة عدد من المستندات فقم بتصويرها وإدخالها على جهازك، ثم ارفعها على الموقع.

قم بالضغط على أمر الطباعة.

يتم تقديم هذا الطلب إلى الغرفة التجارية لختمه.

قم بتصويره على جهازك، ثم ارفعه على المنصة.

هكذا أصبح لديك حساب مفعل على منصة اعتماد لتستخدمه في كافة الخدمات المقدمة.

في نهاية مقال منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب فقد عرضنا لكم أهم الخطوات التي عليك اتباعها للحصول على كافة التفاصيل الخاصة براتبك، كما عرضنا عليكم كيفية التسجيل عبر المنصة اعتماد” وعليك القيام بها خطوة بخطوة لتستفيد من الخدمات المقدمة منها سواء للمصالح الخاصة أو الحكومية.