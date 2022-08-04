تسعى وزارة التنمية الاجتماعية السعودية بأن تقدم الدعم المادي للفئات الأكثر احتياجًا، وبناء عليه نجد أن هناك شروط معينة لإضافة أي تابع جديد يستفيد من ذلك الدعم، وبناء عليه يتم طرح سؤال كيف اضيف تابع في الضمان، وهذا ما سنقوم بإيضاحه داخل هذا المقال.

كيف اضيف تابع في الضمان

تتم عملية إضافة تابع جديد في نظام الضمان الاجتماعي المطور من خلال تلك الخطوات الآتية:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بالدخول مباشرة إلى الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عبر الإنترنت، وذلك عن طريق الموقع الرسمي وزارة العمل السعودية.

ومن بعد ذلك يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول عن طريق منصة النفاذ الوطني من خلال استعمال حساب منصة أبشر.

وبعدها يقوم المتقدم بتسجيل عددًا من البيانات الخاصة به، وبعد التأكد من صحتها، فهنا تأتي خطوة الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ومن بعد ذلك يقوم المتقدم بالضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية، ومنها يقوم بالضغط على أيقونة التقديم لإضافة تابعين.

ثم يقوم بالذهاب على أيقونة تابع جديد، ومنها يقوم بإدخال عددًا من البيانات والتي تتمثل في إدخال الحالة الاجتماعية للتابع ورقم هويته والحالة والتعليمية، ومن بعد استكمال بياناته، فهنا تأتي خطوة الذهاب على أيقونة التالي.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بإرفاق الملف الخاص به، ومنها يقوم بالنقر على أيقونة تقديم طلب.

ثم سيظهر رسالة على هاتف المتقدم بنجاح أو فشل إضافة تابع جديد داخل الضمان الاجتماعي المطور.

شروط إضافة تابع في الضمان المطور

إليكم أبرز الشروط التي وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية كي يتم إضافة تابع بكل نجاح، وهذا ا سنعرضه بالشكل الآتي:

من الضروري أن يكون عمر التابع الجديد أصغر من عمر المستفيد الرئيسي لنظام الضمان الاجتماعي.

يجب أن يصل الحد الأدنى للفارق العمري بينهما إلى حوالي 13 سنة.

ولا بد أن يكون التابع الذكر، أخ أعزب أو الابن للمستفيد الرئيسي.

ويجب أن تكون التابع الأنثى، أخت عزباء أو ابنه للمستفيد الرئيسي.

ومن الضروري ألا يكون التابع لديه تابع آخر داخل نظام الضمان الاجتماعي المطور.

كيف اسجل التابعين في الضمان؟

وفي الختام نكون قد تناولنا إجابة سؤال كيف اضيف تابع في الضمان الاجتماعي، كما عرضنا أيضًا الشروط التي يجب توافرها في كل تابع حتى يتم قبوله بكل نجاح داخل هذه الخدمة الاجتماعية المميزة.