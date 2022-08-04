زيادة قرض الزواج.. كيف الحصول على قرض الزواج في السعودية؟

في الآونة الأخيرة تصدرت زيادة قرض الزواج عمليات البحث من جانب المواطنين السعوديين، فبنك التنمية السعودي يقوم بتوفير مساعدات مالية لفئات معينة من المواطنين الذين لا يستطيعون مواجهة أعباء المعيشة بهدف تسهيل أعباء الزواج عليهم، وبناء على ذلك قام بنك التسليف عبر بنك التنمية الاجتماعية بزيادة الدعم المادي على قرض الزواج.

زيادة قرض الزواج

هناك نسبة كبيرة من طلبات الحصول على قرض الزواج يتم رفضها مباشرة، وذلك بسبب عدم وجود وعي كافي بالشروط التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية كي يتم قبول طلب الحصول على قرض الزواج، وإليكم أبرز تلك الشروط بالشكل الآتي:

من الضروري ألا يكون المتقدم قد تزوج من قبل، لكن في حال حدوث طلاق قبل الزفاف أو وفاة الزوجة، فهنا يحق له التقدم للحصول على قرض الزواج.

ويشترط أن يكون معدل عمر المتقدم يفوق ال18 عام.

ولا بد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وكذلك لا بد أن تكون زوجته من أصول سعودية.

كما يجب أن تكون فترة النكاح قد اجتاز عليها أكثر من سنتين.

ولابد أن يقوم المتقدم باستكمال الاستمارة الخاصة بالوضعية الاجتماعية.

تم رفع معدل قروض الزواج من 60 ألف ريال سعودي إلى 100 ألف ريال سعودي.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض زواج

إليكم أبرز المستندات التي يجب توافرها للحصول على قرض زواج بالشكل الآتي:

يجب تقديم نسخة من الهوية الشخصية لصاحب القرض.

ولا بد من تقديم نسخة من الهوية الشخصية لضامن المتقدم.

ومن الضروري تقديم نسخة من عقد الزواج، وذلك بالإضافة إلى تقديم كشف حساب بنكي للتعاملات مع البنك آخر 3 أشهر.

ولا بد من تقديم نسخة من سجل الأسرة، مع وجود تصريح بيانات ساري، ويشترط أن يكون ذلك التصريح معتمد من جانب وزارة الداخلية السعودية.

ويجب أن يتم تقديم رقم الابيان الخاص بالمتقدم، مع وجود ختم من البنك الذي يتعامل معه المتقدم.

إلى هنا نكون قد أوضحنا لكم القدر الكافي من المعلومات التي تدور حول زياد قرض الزواج والذي تم بهدف تسهيل أعباء الزواج على المواطنين الغير قادرين على تكاليفه، لكن يتم الحصول على هذا القرض بعد توافر مجموعة من الشروط وتقديم عددًا من المستندات لبنك التنمية الاجتماعية، وهذا ما قمنا بذكره داخل هذا المقال.