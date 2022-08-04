نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب السعودية عبر شركة المياة الوطنية nwc في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعض الأشخاص يحاولون معرفة فاتورة المياه الخاصة بالعقار وذلك لسدادها قبل إصدار أي غرامات عليها، ويعد الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب السعودية هي الطريقة الأمثل بل والأسهل من بين الكثير من الطرق، لذا نحاول أن نعرض عليكم الخطوات التي يمكنك اتباعها للحصول على الفاتورة أو لدفعها وذلك من خلال السطور القادمة.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب السعودية

أصبح أمر الاستعلام عن الفواتير بسيطًا إذ يمكن ذلك من خلال شبكة الإنترنت عن طريق الموقع الرسمي لشركة المياه في السعودية، وذلك يكون بالطريقة التالية:

من هنا يمكنك الوصول للصفحة الرسمية المخصصة لشركة مياه الشرب في السعودية.

ادخل بيانات تسجيل دخولك، أو قم بعمل حساب جديد لك على الصفحة.

اضغط على الاستعلام عن معلومات الحساب.

أكد الضغط على فواتير المياه.

اضغط بجوار الاستعلام باستخدام رقم حسابك.

اكتب الرقم الحسابي الخاص بك مضبوطًا في الخانة التي أمامه وتأكد أنه صحيحًا.

اضغط على الاستعلام.

عليك الدفع في الوقت الذي حددته الشركة لك وأثناء فترة السماح حتى لا تزيد الغرامة عليك.

طريقة دفع الفواتير إلكترونيًا

في بعض الأحيان كان يحتاج المواطنين في السعودية اللجوء إلى المقر الرئيسي لشركة مياه الشرب في السعودية من أجل دفع الفواتير؛ إلا أن الحكومة في السعودية سهلت الأمر بدفع الفواتير عن طريق الإنترنت، وذلك بالطريقة التالية:

من خلال الرابط الذي عرضناه في الأعلى ادخل إلى صفحة مياه الشرب بالسعودية.

املأ بياناتك صحيحة في مكانها.

اكتب الرمز المكون من أربعة أرقام الخاص بعملية التحقق.

ادخل على تسديد الفواتير.

اختر بنك الراجحي.

اكتب بياناتك الخاصة بالحساب في البنك.

قم بالذهاب على الفواتير، واختار من بينهم مرافق عامة.

اضغط على مرفق المياه وأكد أنك لست إنسان آلي.

اضغط على سداد الفواتير.

اختار شهر الفاتورة.

ستصلك رسالة نصية بها رمز قم بكتابته.

اضغط على كلمة موافق.

في نهاية مقال الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب السعودية فقد قدمنا لكم طريقة الاستعلام بالخطوات، كما عرضنا لكم كيفية سداد الفواتير إلكتروينًا وذلك عن طريق الحساب الخاص بك في بنك الراجحي.