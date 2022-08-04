ينتظر جميع مربي المواشي في هذا الوقت من كل شهر دعم المواشي المقدم من وزارة الزراعة التابعة للملكة العربية السعودية، ونجد في نفس الوقت كل شهر ازدياد البحث عبر مؤشرات جوجل على السؤال متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر، لذلك نحاول أن نجيب عليكم عن الموعد الذي حدد لهذا العام 2022 من خلال السطور القادمة.

متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر

وفرت وزارة الزراعة لكل العاملين في مجال تربية المواشي داخل المملكة السعودية الدعم المادي الشهري للمواشي؛ وذلك من أجل التطوير في المجال الزراعي.

ونجد أن الدعم الخاص بالمواشي عادةً ما يتم صرفه شهريًا بداية من اليوم الأول من الشهر الميلادي إلى اليوم العاشر كحد أقصى؛ إلا إن هذا الشهر لم يتحدد الموعد المضبوط لصرف الدعم.

لكن هناك بعض التوقعات التي تشير إلى أن الدعم المادي للمواشي سيتم صرفه في اليوم الخامس من شهر محرم الجاري.

يمكن لكل الأفراد مربي الماشية أن يتابعوا كل جديد عن أخبار وزارة الزراعة ودعم المواشي من خلال حساب أنعام الذي تقدمه وزارة الزراعة والذي تجده على تطبيق تويتر.

طريقة الحصول على دعم الماشية

يمكن لأي مواطن أن يقدم في الدعم المادي للمواشي عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الزراعة، وذلك بالطريقة التالية:

ادخل على الصفحة الرسمية لوزارة البيئة والزراعة من خلال الموقع الرسمي.

انقر على خدمة دعم الماشية.

قم باختيار تسجيل دخول جديد.

اكتب البيانات الخاصة بك.

اقرأ جميع الشروط التي وضعتها الوزارة، ثم قم بالضغط على المربع بجانبها للموافقة على الشروط.

الآن أكمل بيانات حسابك الجديد على الموقع.

اختار من القائمة طلب دعم.

اكتب رقم الحساب البنكي مضبوطًا.

قم بالضغط على المتابعة أو الإرسال.

انتظر حتى يصلك الموافقة على الدعم.

في نهاية مقال متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر فقد قررنا أن نقدم لك المعلومات التي تخص موعد الدعم الذي قدمته وزارة البيئة والزراعة التابعة للمملكة السعودية، كما عرضنا كيفية تقديم الدعم، وعليك التعرف على الشروط التي تجعلك قادر على الاستفادة من الدعم والموافقة عليها.