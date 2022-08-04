تفاصيل الاستعلام عن نتائج القبول بجامعة الملك عبد العزيز 1444

أعلنت جامعة الملك عبد العزيز عن نتائج القبول والتسجيل للطلاب المتقدمين للعديد من الكليات بداخل الجامعة، بعد أن تم استكمال النتائج الأولية للفرز وتمت المقارنة بين الطلاب والطالبات، ويمكن في هذا المقال الاستعلام عن نتائج القبول في جامعة الملك عبدالعزيز للعام الدراسي الجديد 1444.

نتائج القبول في جامعة الملك عبد العزيز 1444

أعلنت جامعة الملك عبد العزيز أمس الأربعاء بتاريخ 3 من أغسطس2022 عن نتائج القبول للدبلوم والبكالوريوس، وأعلن مكتب العميد للقبول والتسجيل في الجامعة على أهمية تأكيد الرغبة في مدة لا تزيد عن 48 ساعة من تاريخ إعلان نتائج القبول على الموقع الخاص بالتسجيل، وفي حالة عدم القيام بتأكيد الرغبة في الموعد المحدد، يتنازل المتقدم عن الدخول للجامعة ولا يحق له أن يعود للجامعة مرة ثانية حتى لو توافرت به جميع الشروط المتطلبة.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول في جامعة الملك عبد العزيز

يستطيع جميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج القبول في جامعة الملك عبد العزيز للدبلوم والبكالوريوس للعام الدراسي الجديد عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة، وتتيح جامعة الملك عبد العزيز إمكانية التعرف على نتائج قبول الطلاب والطلاب عن طريق صفحة مكتب العميد للقبول والتسجيل إلكترونيا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة.

في الخطوة التالية يتم الانتقال إلى صفحة التعرف على نتائج قبول الطلاب في جامعة الملك عبد العزيز.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالطالب الذي تم قبوله من الجامعة.

يتم إدخال رقم الحالة المدنية.

اضغط على استطلاع.

ستظهر لك نتيجة القبول.

يجب على الطالب اتباع التعليمات لإتمام عملية التأكيد، حتى لا يفقد الطالب مكانه في الكلية.

شروط القبول في جامعة الملك عبد العزيز 1444

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن شروط القبول للطلاب الراغبين في التسجيل والالتحاق في برنامج التعليم الأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز وهي كالتالي: