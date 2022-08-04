كم باقي على حساب المواطن بعد صدور الأهلية

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عمر شويل - جدة كم باقي على حساب المواطن أنشأت المملكة العربية السعودية حساب المواطن في شهر سبتمبر سنة 2017، حيث يقدم هذا البرنامج مساعدة لكافة المواطنين المقيمين في المملكة للحصول على مرتب ثابت لسد احتياجاتهم الأساسية، ولذلك أوضحت المملكة كيفية التقديم في برنامج حساب المواطن بالتفصيل، والشروط المطلوبة للتقديم وتم الإعلان عن موعد صرف حساب المواطن، والمبلغ المالي الذي سوف يحصل عليه، وكيفية تسجيل طلب اعتراض عبر الموقع الإلكتروني.

كم باقي على حساب المواطن

أعلنت المملكة العربية السعودية موعد صرف حساب المواطن وذلك في يوم الاثنين للموافق 10/8/2022، ومن المعروف أنه يتم صرف الحساب يوم 10 من كل شهر، وإذا كان هذا اليوم إجازة رسمية ويتم تحديد موعد أخر مؤقت، وحيث أعطت المملكة العربية السعودية فرصة للأشخاص الذين لم يسجلوا عبر الموقع الالكتروني التابع لبرنامج حساب المواطن التسجيل قبل قدوم الموعد المحدد.

كيفية الاطلاع على حساب المواطن

سوف نتعرف بالتفصيل في هذا المقال عن كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن وذلك عن طريق تنفيذ كافة الخطوات المطلوبة وهي كالآتي افتح برنامج حساب المواطن، سجل كمستخدم جديد، ثم اضغط على كلمة “الدخول إلى حساب المستفيد”، اكتب الاسم ورقم الهاتف وكلمة المرور والبريد الإلكتروني والهوية الوطنية، اضغط على كلمة “الاستعلام على حساب المواطن”، دون كافة المعلومات الشخصية المطلوبة منك على الموقع، اضغط على كلمة “استعلام”، سوف يتم عرض كافة التفاصيل المتعلقة بحساب المواطن.

مبلغ حساب المواطن لكل شخص في العائلة

حددت المملكة العربية السعودية المبالغ المالية لكل شخص في العائلة وهو كالآتي تحصل العائلة على مرتب كل شهر يصل إلى 720 ريال سعودي، حصول التابع الذي يكون سنه أقل من 18 سنة على مبلغ 216 ريال سعودي، يحصل الشخص الذي يزيد سنه عن 18 سنة على مبلغ يصل إلى 360 ريال سعودي.

كيفية تدوين طلب اعتراض على مبلغ استحقاق حساب المواطن

لكي يتم تسجيل طلب الاعتراض على مبلغ استحقاق حساب المواطن يجب عليك اتباع كافة التعليمات المطلوبة منك وهي كالآتي افتح موقع حساب المواطن، سجل حساب جديد، اضغط على كلمة “دراسة الأهلية”، اضغط على كلمة “أسباب عدم الأهلية”، اختر نوع المرفق، دون كافة المعلومات الشخصية المطلوبة منك، اضغط على المرفق الذي يكون في الذاكرة التخزينية المحلية، ثم اضغط على كلمة “إرسال الملف”.