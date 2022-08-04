نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاعلان عن نتائج قبول جامعة الملك عبدالعزيز 1444 البكالوريوس والدبلوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول جامعة الملك عبدالعزيز 1444/1445 للطلاب الجدد التي ينتظرها جميع الطلاب الذين قاموا بقديم طلبات التسجيل في الجامعة من أجل لالتحاق للدراسة بها العام القادم ن حيث تم الإعلان عن موعد ظهورها رسميًا اليوم ، وسوف يتم من خلال السطور التالية توضيح موعد نتيجة القبول في مرحلة البكالوريوس والدبلومات المهنية المدفوعة في جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السُّعُودية بالتفصيل وذلك من خلال موقع ثقفني.

جامعة الملك عبدالعزيز

تعد جامعة الملك عبدالعزيز واحدة من أهم وأكبر الجامعات العريقة في المملكة العربية السُّعُودية وهي أول جامعة يتم تدشينها وتحمل اسم مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله ، وتحرص الجامعة طوال الوقت على تقديم أهم البرامج الدراسية المتطورة في مختلف التخصصات العلمية والأدبية والإنسانية تقدم عدد هائل من الخِدْمَات الطلابية وخدمات التعليم عن بعد أيضًا.

رابط نتائج قبول جامعة الملك عبدالعزيز ١٤٤٤ بكالوريوس

لقد تم غلق باب تقديم طلبات التسجيل في جامعة الملك عبد العزيز يوم الإثنين الماضي الموافق ٠١/٠٨/٢٠٢٢م ، وبعد استقبال كافة طلبات التسجيل في الجامعات ومعالجتها ، أشارت الجامعة إلى أن نتائج القبول المبدئي والفرز الأولي في الجامعة لمرحلة البكالوريوس ودبلومات الانتظام سوف تظهر في غضون ٤٨ ساعة أي إنها قد ظهرت الأن ويمكن للطلاب الولوج إلى الموقع الرسمي للجامعة رابط نتائج القبول جامعة الملك عبد العزيز ؛ للتعرف على النتيجة والبدء في تأكيد الرغبات في حالة القبول ، حيث أن عدم الإسراع في تأكيد الرغبات عبر الموقع الرسمي ربما قد يؤدي إلى استبعاد الطالب من الجامعة وعدم إتمام التسجيل والقبول النهائي له

علاوة على أن الجامعة تلتزم بمجموعة من المعايير في قَبُول الطلاب الجدد بها حيث يكون هناك اعتماد على النسبة الموزونة التي يتم حسابها وفق نتائج اختبارات القدرات ونتائج معدل الطالب في الثانوية العامة

نتائج القبول في جامعة الملك عبدالعزيز ١٤٤٤ دبلومات مدفوعة

تقدم جامعة الملك عبدالعزيز أيضًا العديد من الدبلومات الدراسية والمهنية المدفوعة التي تؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل ، ولقد تم توضيح موعد إعلان نتائج القبول في الدبلومات أيضًا ليكون في تمام يوم الثلاثاء ١٦/٠٨/٢٠٢٢م أي اليوم السادس عشر من شهر أغسطس (اب) من العام الجاري ٢٠٢٢م وهو الموافق بالتقويم الهجري يوم الثامن عشر من شهر محرم لعام ١٤٤٤ ه‍ أي في يوم ١٨/٠١/١٤٤٤ه‍.