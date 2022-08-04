نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “من هنا اسماء” وزارة الدفاع نتائج القبول ثانوي (الموحد) 1444 هـ afca.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم وزارة الدفاع نتائج القبول ثانوي، حيث زاد البحث عنها بشكل واسع في أيام والساعات القليلة الماضية بين طلاب المرحلة الثانوية في جميع ربوع المملكة، وهذا لمعرفة نتائج القبول سواء المبدئي أو النهائي في ضباط الكليات العسكرية للثانوي التابعة لوزارة الدفاع وهذا عبر بوابة القبول الموحد للطلاب، وسنتعرف معكم على كيفية الدخول إلى حسابك عبر رابط تسجيل الدخول، والاستعلام عن نتيجة القبول الخاص بك، وما هي الكلية الذي قبلتك، وهذا حتى تستعد للتوجه إليها وعمل كافة الاختبارت، فتابعوا معنا في ثقفني.

وزارة الدفاع نتائج القبول ثانوي

وقد أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية المسؤولة عن فتح باب التقديم والتسجيل في الكليات العسكرية في كافة أنحاء المملكة وهذا عبر موقع قبول الطلاب الموحد بالقوات المسلحة السعودية للجامعيين وخريجي الثانوية، وهذا منذ حوالي شهرا، وهذا من خلال اللجنة المركزية للقبول بوزارة الدفاع، وقدم الآلاف من الطلاب من خريجي الثانوية العامة على العديد من الكليات في الرغبات والتي كان منها:

نتائج القبول الموحد

وتم الإعلان عن ظهور نتائج الترشيحات الخاصة بالطلاب وهذا منذ أيام، ويتاح الاستعلام عنها بكل سهولة ويسر إلكترونيا وهذا عبر الرابط الرسمي الخاص بالبوابة، والذي سنتركه لكم بالأسفل في هذا المقال، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

حيث إنه قام المتقدمين بملئ الرغبات الخاصة بهم في الموقع، ويتم المفاضلة بين الطلاب، وفي حالة اذا لم يتناسب المعدل الخاص به في الرغبة الاولى ينتقل إلى الرغبة الثانية وهكذا، ويمكن للمتقدم الاستعلام عن نتيجة الترشيحات الخاصة به عبر الموقع كما ذكرنا، وبعدها يتوجه إلى مقر الكلية المرشح إليها، وهذا لتقديم الأوراق المطلوبة، وعمل الاختبارت اللازمة، وبعدها يتم الإعلان عن القبول النهائي، وهذا عبر نفس الموقع، فتابعوا معنا.

اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية

وفي حالة الرغبة في الاستعلام عن المقبولين، وهذا سواء كنت من الثانوي أو من الجامعيين، حيث ننشر لكم رابط النتائج المركزي للكليات العسكرية، وهذا ما يمكنكم عمله وذلك عبر الموقع الرسمي الذي سنترك لكم رابطه في الاسفل والذي تعلن فيه الوزارة والكليات عن النتائج سواء المبدئي أو النهائي، فتابعوا تعليمات عمل استعلام عبر الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع بوابة القبول الموحد عبر الرابط الرسمي afca.mod.gov.sa .

. اختر المتقدمين الثانويين أو الجامعيين.

انقر على ايقونة تسجيل الدخول.

ثم ادخل رقم الطلب والرقم السري الخاص بك، وبعدها تكتب رمز التحقق المرئي.

بعدها سيظهر لك اشعر القبول، وستجد به الحالة، واليوم وتاريخ المراجعة والساعة، والمكان الذي ستقدم به.

وتقومون بالاستعلام عن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية التي تم قبولكم بها، وتتوجهون إليها في الموعد المحدد بالزي المطلوب، وبحلاقة الشعر الحلاقة العسكرية، فتابعوا معنا أولا بأول في ثقفني.