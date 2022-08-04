نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إحصل على تمويل ميسر حتى 5000 ريالاً تمويل شخصي منصة سلفة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سلفة كيفية الحصول على تمويل ميسر تقدم المملكة العربية السعودية منصة سلفة لكافة المواطنين المقيمين في المملكة، وأن منصة سلفة من المنصات المشهورة في المملكة بتوفير القروض المتنوعة للحصول على تمويل ميسر، وأوضحت المملكة العربية السعودية كافة الإجراءات المطلوبة لكي يستطيع العملاء التوجه إلى منصة سلفة والتسجيل لطلب الحصول على تمويل ميسر، وأيضاً تم توضيح الشروط المطلوبة من المتقدم.

منصة سلفة كيفية الحصول على تمويل ميسر

سوف نتحدث بالتفصيل في هذا المقال عن كيفية الحصول على تمويل ميسر وهو كالآتي أدخل على منصة سلفة، سجل دخول جديد، دون الاسم ورقم الهاتف وكلمة المرور والبريد الإلكتروني والهوية الشخصية وثمن الدخل كل شهر وهيئة الوظيفة، اختر التمويل المناسب لك وفترة السداد، اقرأ كافة الشروط والأحكام المطلوبة، ثم اضغط على كلمة “موافق”، اضغط على كلمة “طلب سلفة”، وانتظ رسالة نصية على هاتفك بالقبول أو الرفض.

شروط التقديم في منصة سلفة للحصول على تمويل ميسر

يجب اتباع كافة التعليمات المطلوبة منك وذلك للحصول على تمويل ميسر وهي كالآتي أن تكون جنسية المتقدم سعودي، ألا يزيد السن عن 18 سنة ولا يقل عن 60 سنة، أن يكون المتقدم تم تعيينه في وظيفة لا تزيد مدتها عن 3 أشهر وذلك للقطاع الحكومي بينما القطاع الخاص لا تزيد عن 6 أشهر، أن يكون المتقدم مسجل في مستند الائتمان جيد، ألا يزيد الدخل كل شهر للمتقدم عن 4000 ريال سعودي.

مميزات التقديم في منصة سلفة

هناك العديد من المميزات الموجودة في منصة سلفة عن غيرها من المنصات الأخرى وهي كالآتي الفوائد التي يتم سدادها ليست مكلفة للغاية، لا يشترط أن يحضر المتقدم سلفة لكي يتم تحويل الدخل عند السداد، تتوافق منصة سلفة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تعمل منصة سلفة بأعلى جودة وسرعة خلال دفع القروض، وتتميز المنصة بالإجابة على كافة الطلبات التمويلية.

تتعامل منصة سلفة مع البنوك

من أشهر البنوك المعروفة في المملكة العربية السعودية والتي تتعامل مع منصة سلفة وهو كالآتي بنك الراجحي، البنك العربي الوطني، الرياض، السعودي الفرنسي، مجموعة سامبا.