الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن عن توافر أكثر من 65 وظيفة أكاديمية

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل وينبع عن توافر أكثر من 65 وظيفة أكاديمية بالهيئة وذلك لحملة البكالريوس فأعلى. وقد وضحت الهيئة الملكية وسط منظومة رؤية 2030 بالمملكة العربية السعودية، عن توفير العديد من الوظائف للشباب وخريجي الجامعات . ممن قد انتهوا من البكالريوس وما بعد ذلك من الدرجات العلمية المختلفة. وذلك من أجل العمل الأكاديمي بالمقر الخاص بالهيئة بالجبيل وينبع.وقد أعلنت الهيئة الملكية عن الوظائف المختلفة المطلوبة بالهيئة الآن والتي يمكن التقديم عليها بشكل إلكتروني بمنتهى السهولة.وإليكم الآن كافة الوظائف المطلوبة في الهيئة الملكية وكيفية التقديم على وظائف الهيئة الملكية 1444.

وظائف الهيئة الملكية بالجبيل وينبع 1444

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل وينبع عن وجود أكثر من 65 وظيفة الآن للتخصصات المختلفة من حملة البكالريوس وأعلى . والوظائف المتاحة الآن بالهيئة الملكية هي:

أستاذ مساعد – 7 وظائف- تخصص هندسة وعلوم الحاسب الآلي

محاضر – وظيفتان – إدارة سلاسل الإمدادات

محاضر – 16 وظيفة – تخصص هندسة كهربائية

محاضر – 5 وظائف – هندسة كيميائية

أستاذ مساعد – 4 وظائف – هندسة كهربائية

أستاذ مساعد – وظيفة – هندسة كيميائية

أستاذ مساعد – وظيفة – لغة إنجليزية

محاضر – وظيفتان – محاسبة

محاضر – وظيفة – نظم المعلومات الإدارية

أستاذ مساعد – وظيفتان – تخصص كيمياء

أستاذ مساعد – وظيفتان – تخصص فيزياء

أستاذ مساعد – 3 وظائف – رياضيات

محاضر – 3 وظائف – هندسة ميكانيكية

محاضر – وظيفة – لغة إنجليزية

محاضر – وظيفة – تخصص كيمياء

مدرس لغة – 12 وظيفة

مدرب – 3 وظائف – تربية بدنية

مدرب – وظيفة – إدارة أعمال

التقديم على وظائف الهيئة الملكية الجبيل وينبع 1444

يتم التقديم على الوظائف المذكورة من خلال الموقع الرسمي الهيئة الملكية الجبيل وينبع . والتقديم متاح الآن حتى اكتمال العدد المطلوب بالهيئة.ويشترط فقط ملئ الخانات المطلوب تسجيلها بشكل كامل حتى لا يتم حذف طلب التقديم من قبل الهيئة. وقد أعلنت الهيئة أنه ستكون هناك مزايا كبيرة للمتقدمين المقبولين بالوظائف الأكاديمية بها.

الخطوط الجوية السعودية تفتح باب التقديم للرجال والنساء من حملة الثانوية فأعلى

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التقديم الآن لحملة الثانوية من الرجال والنساء للعام 1444.وذلك للانضمام لطاقم الخدمة الجوية في الخطوط السعودية لحملة الثانوية من السعوديين والسعوديات، وذلك وفقا لشروط محددة أعلنت عنها الخطوط الجوية السعودية.ويمكنك معرفة كافة التفاصيل الآن من الخطوط الجوية السعودية وكيفية التقديم.