رابط نتائج القبول الموحد للطالبات 1444 للجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض

يبحث الآلاف من الطلاب والطالبات عن رابط نتائج القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية على محرك البحث “جوجل”، ويترقب الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتائج القبول الموحد بالرياض بفارغ الصبر، ومن الجدير بالذكر أنه تم تحديد اليوم الخميس الرابع من شهر أغسطس لعام 2022م الموافق 6/1/1444ه ليكون موعد ظهور النتائج عبر بوابة القبول الإلكترونية وبدء تأكيد القبول بشرط ألا يتأخر الطالب في تأكيد ترشيحه عن يوم الأحد 7 أغسطس في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن نتائج القبول الموحد لجامعات وكليات الرياض كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن نتائج قبول جامعة الملك عبد العزيز، فتابعونا.

نتائج القبول الموحد في الرياض

حرصت الحكومة السعودية وخاصة وزارة التعليم العالي على استخدام التكنولوجيا الحديثة والإعتماد على الرقمنة في تقديم خدماتها إلى المواطنين بطريقة إلكترونية للتسهيل عليهم وتوفير وقتهم في إطار رؤية السعودية 2030م التي تسعى إلى تطوير التحول الرقمي واستخدام المعاملات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويُمكنكم الإستعلام عن نتائج القبول الموحد إلكترونياً من خلال اتباع كافة الخطوات التالية:

أولاً عليكم الولوج إلى الموقع الرسمي للجنة القبول الموحد على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً قم بالضغط على أيقونة تقديم سابق.

ثالثاً قم بالإطلاع على نتائج القبول.

رابعاً إذا تم قبولك قم بتأكيد القبول.

الجدول الزمني لإجراءات التسجيل

نوضح لكم الآن الجدول الزمني لإجراءات التسجيل والقبول للعام الجامعي الجديد 1444ه كالتالي:

فتح بوابة القبول الإلكتروني : يوم السبت 23/7/2022م الموافق 24/12/1443ه.

غلق بوابة القبول الإلكتروني: الخميس 2022/07/28م الموافق 1443/12/29ه.

إعلان المرشحات للكليات: الخميس 2022/07/28م الموافق 1443/12/29ه.

المقابلات الشخصية: من الأحد إلى الثلاثاء من 2022/07/31م إلى 2022/08/02م.

إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول: الخميس 2022/08/04م الموافق 1444/01/06ه.

بداية العام الجامعي 1444 هـ: الأحد 2022/08/28م الموافق 1444/02/01ه.

وفي نهاية مقالنا اليوم نود ونرجو أن نكون كتبنا لكم كافة التفاصيل والمعلومات عن هذا الموضوع الهام، ويُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات بالأسفل فقط قم بترك تعليق بسؤالك بالأسفل وسنرد عليكم في أسرع وقت ممكن