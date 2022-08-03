الاستعلام عن وظائف جدارة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد الاجتماعية عن فتح باب التسجيل للوظائف الحكومية في المملكة العربية السعودية لهذا العام وحددت الشروط الواجبة للتسجيل وكيفية التسجيل وذلك على مواقعها الرسمية الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي هادفة بذلك لتأمين فرص عمل لأكبر عدد من المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على توظيف في الجهات العامة الحكومية.

روابط جدارة للتسجيل في الوظائف الحكوميةفي المملكة العربية السعودية لهذا العام

●أصدر موقع جدارة روابط التسجيل الخاصة به على مواقعه الرسمية للراغبين في الحصول على الوظائف كما حدد الشروط الواجب توفرها لمن يرغب في التسجيل على الوظائف الحكومية في المملكة ومن هذه الشروط

●إدخال البيانات المطلوبة لكل من يريد التسجيل على الوظائف والتي تتضمن الاسم الثلاثي مع مكان السكن والمؤهلات العلمية والخبرة المتوفرة والمميزات التي يتمتع فيها كل من يريد بالتسجيل على الوظائف.

●وضع الاختصاص الذي ترغب بالتسجيل عليه مع طبيعة العمل فإما عمل عادي أو عمل عبر الانترنيت اون لاين.

●والجدير بالذكر أن موقع جدارة يوفر خدماته في العمل على الانترنيت وفي الواقع.

●يتم الإعلان عن الشواغر المطلوبة من قبل موقع جدارة الرسمي ويحدد عدد الشواغر أو النسبة المطلوبة لكل فئة.

●تتم مطابقة البيانات ومن ثم تدقيقها على موقع جدارة بعدها يقوم الموقع بتمرير هذه البيانات

عبر نظام الترشيح الآلي..

يتم بعدها عرض نطاق الترشيح لجميع الراغبين في التسجيل وكل ذلك على نفس مواقع جدارة الإلكترونية.

كيفية التسجيل في الوظائف الحكومية على موقع جدارة الإلكتروني

●يمكن لمن يرغب بالتسجيل بالضغط على رابط موقع جدارة https://eservices.masar.sa/Jadara/

●اتباع التعليمات المطلوبة في الرابط

●الكبس على تسجيل الدخول

●إدخال البيانات المطلوبة.

سوف تتمكن من التسجيل على الموقع بكل سهولة وسرعة.

شروط التقدم على الوظائف