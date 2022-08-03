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عمر شويل - جدة تعرف على العملات الرقمية في المملكة العربية السعودية، العملات الرقمية هي عبارة عن عملات افتراضية تستخدم في الدفع الإلكتروني أو الاستثمار بصفة عامة وهو ما يعرف بالمداولة بدلا من العملات الحقيقية. ومن الملاحظ تسارع انتشار العملات الرقمية في السعودية حيث تشهد إقبالاً واسعاً عن ذي قبل. ولا يتم التعامل معها على شكل مادي ولكن على هيئة بيانات.

في عام 2009 تم طرح عملة عملة البت كوين والتي اعتبرت بداية النهضة لتداول العملات الرقمية، وقد تم طرحها لمحاولة معالجة انهيار سوق الأسهم. وأصبحت أحد الأصول الرقمية اللامركزية (أو ما يُعرف بالبلوك تشين) وهي الآن أحد الأدوات المالية المنتشرة في العالم.

كيفية أتعامل مع عملات رقمية بالمملكة

من خلال مشاركة إماراتية مع المملكة العربية السعودية، يتم العمل على ما يسمى بـ “مشروع عابر” وهو عبارة عن عملة رقمية بمشاركة البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

يتم التعامل مع العملات الرقمية إلكترونياً فقط فلا تواجد للعملات الورقية أو النقدية، ولا بد من أخذ بعض الأمور في الاعتبار والتي يجب مراعاتها عند التداول مثل:

لا بد من التأكد من أن الشركة التي ستتداول عليها مرخصة (تكون وثيقة الترخيص وموجودة على الموقع الرسمي).

تأكد من معرفة إذا كانت الشركة تفرض رسوماً خفية أو غير معلنة (ذلك عن طريق التواصل مع الجهات المانحة للترخيص ويجب أن تسأل إذا كانت فعلاً معتمدة من الشركة أم لا).

عليك معرفة أنواع وكمية العملات الرقمية المتاحة للبيع والشراء.

لا بد أن تعرف إذا كانت منصات تجارة العملات الرقمية في السعودية آمنة ومضمونة، حيثُ ظهرت منصات احتيالية في الآونة الأخيرة يجب أن تختار منصات عالمية معروفة.

قم بسؤال وسيط معتمد للتأكد من المنصات الموثوقة أو عن طريق قراءة التوصيات الخاصة بالمتداولين. يمكنك التأكد من مصداقية الوسيط عبر التأكد من امتلاكه لترخيص من إحدى الجهات التالية:

السلوك المالي البريطاني (FCA). هيئة توجيه سوق الأدوات المالية (MiFID). هيئة الأوراق المالية الأسترالية (ASIC).

أنواع العملات المتداولة

ظهرت عملات عديدة ومنافسة لعملة البت كوين بعد انتشارها بشكل هائل عام 2009. لاقت هذه العملات ترحيباً وإقبالاً التجار والمستثمرين بالدولة، وبالتالي حصدت إقبالاً واسعاً. وسنذكر لكم بعض من هذه العملات وهي كالتالي:

البت كوين (Bitcoin)

لينك (Chainlink)

الريبل (Ripple)

الايثريوم (Ethereum)

لايت كوين (Litecoin)

كاردانو (Cardano)

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن تعرف على العملات الرقمية بالمملكة العربية السعودية. تعرفنا إلى تعريفها وكيفية التعامل بها، بالإضافة إلى ذكر بعض من أنواع العملات الرقمية التي يتم تداولها بالسعودية.