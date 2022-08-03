ما هي خطوات تحديث بيانات الصندوق العقاري 1444

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عمر شويل - جدة ما هي خطوات تحديث بيانات الصندوق العقاري يعد خدمة تحديث بيانات صندوق التنمية العقاري من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الصندوق العقاري في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن الاستفادة من هذه الخدمة بكل سهولة إضافة إلى خدمات أخرى يوفرها الموقع الإلكتروني، حيث إن صندوق التنمية العقاري السعودي هو صندوق تابع للحكومة السعودية تم تأسيس صندوق التنمية العقاري السعودي لعام 1394هـ بمرسوم ملكي، ويقع مقر الصندوق في الرياض وله العديد من الفروع، قد يصادف المستخدم مشكلة في تحديث بيانات الصندوق العقاري حيث يمكن أن تكون هذه المشكلة ناتجة لعدة أسباب مجهولة، في حال عدم القدرة على حلها بشكل شخصي يمكن التوجه إلى خدمات الدعم الفني الخاص بالصندوق العقاري، كما يمكن التعرف علي خطوات التسجيل في صندوق التنمية العقارية وشروطه.



ما هي خطوات تحديث بيانات الصندوق العقاري

قامت حكومة المملكة العربية السعودية بتوضيح إمكانية القيام بتحديث البيانات الخاصة بالصندوق العقاري، حيث يمكن عمل ذلك بشكل إلكتروني وفقًا لخطوات سهلة وبسيطة:

التوجه مباشرة للموقع الرسمي لصندوق التنمية العقاري. ثم تحديد الخدمات الإلكترونية ضمن الشريط العلوي. النقر على خيار خدمات المواطنين. ثم تحديد خدمة تحديث البيانات الشخصية. تسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم كتابة المعلومات المطلوبة بدقة. الموافقة على الإقرار بعد كتابة البيانات المطلوبة. كتابة كود التحقق المرئي ثم النقر على خيار موافق.

الاستعلام عن الصندوق العقاري بواسطة رقم السجل المدني

قامت الجهة المسؤولة عن الصندوق العقاري بتوضيح إمكانية الاستعلام للمواطنين من خلال رقم السجل المدني حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن الصندوق العقاري بكل سهولة ويسر وفقًا للخطوات الموضحة وهي كالتالي:

التوجه لموقع صندوق التنمية العقاري. ثم تحديد قائمة الخدمات الموجودة. تحديد خدمات المواطنين ثم النقر على خيار الاستعلام الشامل. ثم تحديد الدخول عبر رقم النفاذ الوطني. كتابة رقم الهوية بالحقل المخصص لذلك. كتابة كلمة المرور الخاصة بأبشر، ثم النقر على خيار تسجيل الدخول. التحقق من المطلوب، ثم التوجه إلى الاستعلام.

حل مشاكل تحديث بيانات الصندوق العقاري

قد يصادف المستخدم مشكلة في تحديث بيانات الصندوق العقاري حيث يمكن أن تكون هذه المشكلة ناتجة لعدة أسباب مجهولة، في حال عدم القدرة على حلها بشكل شخصي يمكن التوجه إلى خدمات الدعم الفني الخاص بالصندوق العقاري، ويتم التواصل معهم وفقا للتالي:

التوجه مباشرة لموقع الصندوق العقاري. ثم النقر على خيار تواصل معنا الموجود أعلى الصفحة. النقر على خيار الاسم ورقم الهاتف ورقم المعاملة ورقم الهوية. ثم كتابة الوصف الذي يشرح تفاصيل المشكلة.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا وقد تعرفنا من خلاله على رابط تحديث بيانات صندوق التنمية العقاري الجديد 1444، كما تعرفنا على صندوق التنمية العقاري السعودي، إضافة إلى التعرف على وطريقة تحديث بيانات الصندوق العقاري 1444.