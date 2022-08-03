ما طريقة حاسبة حساب المواطن الجديد التقديرية؟

ما هي طريقة حسبة حساب المواطن الجديد باستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية؟ سؤال يشغل بال كل من قاموا بالتسجيل مؤخراً في برنامج حساب المواطن، وقد أوضح البرنامج من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” آلية استخدام الحاسبة التقديرية، لمعرفة المبلغ التقديري للدعم الذي قد يحصل عليه المستفيد من البرنامج بعد صدور نتائج الأهلية، وظهور حالة الاستحقاق “مؤهل” وكي يتمكن المستفيدين من استخدام الحاسبة يجب اتباع مجموعة من الخطوات، سنقوم بتوضيحها خلال السطور التالية.

حاسبة حساب المواطن الجديد

لاستخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن اتبع الآتي:

ستظهر لك صفحة بها عدة خيارات، اختر الحاسبة التقديرية.

أجب عن جميع الأسئلة الظاهرة أمامك على الشاشة، مع توضيح حالتك هل أنت مسجل في برنامج حساب المواطن أم لا، وهل أنت رب أسرة أو فرد مستقل.

إذا كنت رب أسرة ولديك عدد من التابعين ستظهر أمامك أسئلة متعلقة بهم، لتوضيح عدد التابعين أكبر من 18 عاماً، وعدد التابعين الأقل من 18 عاماً من أفراد الأسرة.

في الخانة الخاصة بالدخل قم بتجميع كافة مبالغ دخل الأسرة وضع الإجمالي (دخل الزوج+ دخل الزوجة+ دخل الأبناء).

بعد الانتهاء من الإجابة عن جميع الأسئلة وملء الحقول المطلوبة انقر على أيقونة احسب، ليظهر لك مبلغ الدعم التقديري الخاص بك.

في حالة واجهت أي صعوبة في اتباع الخطوات السابقة يمكنك التواصل مع خدمة العملاء عن طريق رقم حساب المواطن المجاني.

متى نزول حساب المواطن

عادة ما يتم إيداع مبالغ الدعم المالي لحساب المواطن في حسابات المستفيدين بعد ظهور نتائج الأهلية، ويتم الإيداع في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وقد تحدث أحياناً بعض الاستثناءات فيتم الإيداع مبكراً أو متأخراً قليلاً، فإذا صادف أن يكون اليوم العاشر من الشهر موافق ليوم الجمعية يتم الإيداع يوم الخميس، وإذا وافق يوم السبت يتم الإيداع يوم الأحد.

كيف اعرف اني مؤهل في حساب المواطن

يمكنك معرفة إذا ما كنت مؤهلاً في حساب المواطن أم لا بفعل الآتي: