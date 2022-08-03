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عمر شويل - جدة رابط تسجيل منصة احسان الخيرية ehsan.sa كمستفيد محتاج والاستفادة ببرامج #العطاء_بإحسان أو التبرع لبرامج المنصة العديدة للعمل الخيري، وللاستفادة من التبرعات التي تتلقاها منصة احسان Ehsan.sa/app يجب التسجيل على المنصة أولا من خلال رابط التسجيل بمصة إحسان، وبعد التسجيل يجب أن تتقدم بطلب من خلال إحدى الجمعيات الخيرية المُعتمدة لدى المنصة، وستقوم الجمعية الخيرية التي تقدمت بطلبك إليها بعرض حالتك وما تحتاج إليه على المنصة، بعدها سيتفاعل المتبرعين مع حالتك وتقديم تبرعاتهم لك.

ehsan.sa رابط تسجيل منصة احسان الخيرية “كمستفيد محتاج” التبرع على “عطاء خيري بإحسان”

وتجدر الإشارة إلى أن المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” كانت قد أطلقت أحدث تطبيقاتها على للهواتف الذكية، وذلك في شهر يناير الماضي 2022، وذلك بهدف تعزيز وتسهيل التواصل مع المتبرعين والمحتاجين للتبرعات،وبذلك أصبح التبرع أسهل وأيسر من خلال برامج العطاء بإحسان، ويجب الإشارة إلى أن المنصة الخيرية إحسان قد بلغ إجمالي ما استقبلته من تبرعات منذ انطلاقها في رمضان الماضي 1443، حتى كتابة هذا التقرير ما يقارب من مليار وربع ريال سعودي، أما عن عدد المستفيدين من تلك التبرعات على المنصة، فقد تجاوز عددهم 3 مليون مستفيد، وبذلك حققت منصة العطاء بإحسان الغرض من إنشائها وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مواطني المملكة.

ehsan.sa رابط التسجيل في منصة إحسان “التبرع لإعانة لكبار السن”

تبرع لإعانة كبار السن المحتاجين، وتفريج كربتهم، ليعيشوا حياة مطمئنة.#العطاء_بإحسانhttps://t.co/xaTNaRpdLD pic.twitter.com/QfhXQaFRln — منصة إحسان (@EhsanSA) تبرع لإعانة كبار السن المحتاجين، وتفريج كربتهم، ليعيشوا حياة مطمئنة.#العطاء_بإحسانhttps://t.co/xaTNaRpdLD pic.twitter.com/QfhXQaFRln — منصة إحسان (@EhsanSA) April 3, 2022

هذا وقد صرح “عبد العزيز الحمادي” وهو الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان الوطنية للعمل الخيري، صرح بأن انطلاق وتفعيل التطبيق الجديد على الهواتف الذكية قد ساهم في تبسيط التعامل مع المنصة سواء للمستفيد أو المتبرع، وأضاف بأن المنصة الخيرية إحسان جعلت من تجربة التبرّع متميزة ومتطورة وتواكب العصر، وأشار “الحمادي” أنه يمكن تحميل التطبيق على كل من نظام iOS ونظام Android من خلال الرابط Ehsan.sa/app.

برنامج احتساب الزكاة على منصة احسان للعمل الخيري 1444

احسب زكاتك وأخرجها بكل سهولة عبر برنامج الزكاة؛ لتصل إلى مُستحقيها.#العطاء_بإحسانhttps://t.co/KiaNduk5GF pic.twitter.com/pLLaqTeciz — منصة إحسان (@EhsanSA) احسب زكاتك وأخرجها بكل سهولة عبر برنامج الزكاة؛ لتصل إلى مُستحقيها.#العطاء_بإحسانhttps://t.co/KiaNduk5GF pic.twitter.com/pLLaqTeciz — منصة إحسان (@EhsanSA) April 3, 2022

ومن الجدير بالذكر أن منصة إحسان الوطنية للأعمال الخيرية دائما ما تُطلق العديد من البرامج والمبادرات الخيرية الهادفة للتكافل الاجتماعي، وذلك في كافة المجالات الخيرية على اختلاف أنواعها، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” وقد نالت المنصة كامل الرضا والاستحسان لما تتمتع به من شفافية العمل الخيري وموثوقيته، لتحقق بذلك أسمى الأهداف وهو التكافل المجتمعي.

برامج منصة إحسان الخيرية ehsan.sa “برامج العطاء بإحسان”

المشاريع: تستقبل التبرعات التي تُحقق أثراً اجتماعياً مستداماً للفقراء والأشد حاجة والمعوزين.

تستقبل التبرعات التي تُحقق أثراً اجتماعياً مستداماً للفقراء والأشد حاجة والمعوزين. تيسرت: والتي تُوفر فرصة التبرع للمواطنين المُعسرين الذيم أثقلت كواهلهم الديون وفواتير الكهرباء.

والتي تُوفر فرصة التبرع للمواطنين المُعسرين الذيم أثقلت كواهلهم الديون وفواتير الكهرباء. فرجت: ويُوفر برنامج فرجت فرص التبرع للغارمين السجناء بحقوق مالية لدى الغير، وذلك لتعجيل عودتهم إلى أهاليهم.

ويُوفر برنامج فرجت فرص التبرع للغارمين السجناء بحقوق مالية لدى الغير، وذلك لتعجيل عودتهم إلى أهاليهم. المتجر: وهى خاصة بتوفير فرص التبرّع الفردية للفئات الفيرة والأشد احتياجاً في عديد المجالات.

وهى خاصة بتوفير فرص التبرّع الفردية للفئات الفيرة والأشد احتياجاً في عديد المجالات. إغاثة: تُتيح فرصة التبرع للمشاريع الإغاثية والإنسانية في جميع بقاع المعورة وكافة دول العالم ومختلف المجالات.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري انطلقت بعد صدور الأمر السامي رقم “48019” والذي صدر يوم 13 رمضان من العام 1441، وذلك ياستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتعزيز المشاريع الخدمية التموية والتكافل المجتمعي المستدام بالمملكة العربية السعودية، عبر تشيد نظام فاعل بمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية غير الهادفة للربح.