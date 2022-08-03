نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول راتب التأهيل الشامل hrsd.gov.sa ألية شروط التسجيل الجديد “ذوي الإعاقة والأيتام” في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول وصرف راتب التأهيل الشامل hrsd.gov.sa وألية التسجيل على برنامج التأهيل الشامل، وشروط وضوابط الاستحقاق لإعانة الأيتام وذوي الإعاقة، وكذلك طريقة الاستعلام عن ميعاد الصرف لشهر أغسطس 2022، وطريقة الاستعلام عن التأهيل الشامل hrsd.gov.sa برقم الهوية الوطنية، وذلك للأيام وذوي الإعاقة، وكذلك طريقة تحديث البيانات الخاصة بالتأهيل الشامل، وذلك على رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، وهي خدمة تقدمها الوزارة للمشمولين بدعم الحكومة السعودية.

خطوات تسجيل البيانات وتحديث التقرير الطبي للتأهيل الشامل

ويعتبر التأهيل الشامل إحدى مظلات الحماية الاجتماعية، والتي يستفيد منها محدودي الدخل من مواطني المملكة،والتأهيل الشامل عبارة عن إعانة مالية تصرف لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تشمل المعوق واليتيم على حد سواء، هذا وسنتناول من خلال هذا التقرير موعد نزول وصرف إعانة التأهيل الشامل لشهر أغسطس 2022، وكذلك الشهور التالية، وحتى نهاية العام الهجري الحالي.

موعد نزول راتب التأهيل الشامل hrsd.gov.sa ألية شروط التسجيل الجديد “ذوي الإعاقة والأيتام”

صرح مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد نزول التأهيل الشامل سيكون صبيحة يوم الأحد الموافق 28 من شهر أغسطس 2022، وذلك لمستفيدي الضمان والحماية الاجتماعية، هذا ويتم بصفة شهرية صرف وإيداع مستحقات المستفيدين من برامج التأهيل الشامل يوم 26 من كل شهر ميلادي، ولكن لتزامن موعد الصرف هذا الشهر مع العطلة الأسبوعية يتم تأخير موعد الصرف ليوم الأحد 28 أغسطس 2022.

شروط الحصول على راتب إعانة التأهيل الشامل للمعاقين والأيتام

تتاح هذه الإعانة للأيتام أيضا.

من وزارة الصحية بتحديد نوع الإعاقة ونسبتها.

يجب أن لا يزيد الدخل الشهري للمستفيد وأسرته عن 4000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل ببرنامج التأهيل الشامل مقيم بالمملكة.

أن لا تتجاوز مدة إقامة المستفيد في المرافق الصحية أو التأهيلية الحكومية أو الأهلية على نفقة الدولة 6 أشهر خلال العام.

ألا يكون الرغب في التسجيل يتقاضى أي أجر أو مساعدة من الهيئات والمؤسسات الخيرية العاملة بالمملكة.

ألا يكون المستفيد من البرنامج من رواد دور الرعاية الاجتماعية.

نوع الملفات التي يمكن إرفاقها، يمكن إرفاق الملفات من نوع (JPG,JPEG,PDF) فقط.

الحجم الأقصى للملف المرفق يجب أن لا يتعدى حجم الملف المرفق الواحد عن 2 ميجابايت.

خطوات الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل hrsd.gov.sa

الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في قسم المعاقين والأيتام. إدخال رقم المستفيد. إدخال رقم الهوية الوطنية. اختيار نوع الإعانة سواء كانت إعانة إعاقة، أو أعانة الأسرة الكافلة للأيتام. إدخال التحقق من الاستخدام البشري، وهو الرقم المكون من عدة أرقام. وأخير الضغط على كلمة عرض. في حال عدم تمكنك من الحصول على المعلومات الكافية، أو في حال رغبت في الحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك الاتصال على هاتف الوزارة 0114778888.

كيفية متابعة حالة طلب الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة

بعد تقديم طلب الإعانة المالية الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة بالمملكة السعودية، يمكن متابعة حالة الطلب التي تقدمت به عن طريق الضغط على أيقونة “طلباتي”، هذا بالإضافة إلى ما سيصلك من رسالة نصية على هاتفك الجوال الذي قمت بتسجيله،، وذلك في حال حدوث أي تغير على حالة الطلب.

ألية التقديم على إعانة التأهيل الشامل 1444

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم تمكن المستفيد من التأهيل الشامل من الحصول على المعلومات الكافية عن برنامج التأهيل الشامل، فقد أتاح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم مجاني موحد مُخصص للإجابة على التساؤلات والاستفسارات الخاصة براغبي التسجيل والتقديم على برنامج التأهيل الشامل، وهو البرنامج الذي تم تخصيصه لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم، وكذلك لكافلي الأيتام، وبذلك يمكن الاتصال على رقم هاتف الوزارة “0114778888”، وذلك لمزيد من المعلومات.

الاستعلام عن موعد نزول راتب إعانة التأهيل الشامل 1444

وتجدر الإشارة إلى ما حققته الحكومة السعودية من توسيع دائرها للحماية الاجتماعية لتشمل جميع من قاموا بالتسجيل وتقديم طلبات للحصول معلى دعم الوزارة، والإعانات التي تقدمها الحكومة السعودية للمستحقتين لرعايتها، وتقوم وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم خدمات جليلة للفئات الأولى بالرعاية من المجتمع السعودي، خاصة الأيتام وذوي الإعاقة والنساء المطلقات والأرامل ومحدودي الدخل.

في حال كان لديكم أي استفسارات تخص التأهيل الشامل، ومتابعة حالة طلب الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، وطريقة تحديث البيانات للأيام وذوي الإعاقة، أو الشروط الواجب توافرها للتسجيل والتقديم للحصول على إعانة التأهيل الشامل، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، وسنعمل جاهدين بالإجابة على جميع استفساراتكم وتساؤلات الخاصة ببرامج وزارة الموارد البشرية للحماية الاجتماعية.