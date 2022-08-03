كيف احسب حساب المواطن إلكترونيا و ما هي شروط التسجيل

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عمر شويل - جدة كيف احسب حساب المواطن إلكترونيا من الخدمات التي التي أتاحها برنامج حسابِ المواطنِ للمستفيدين من البرنامج. بحيث يمكنهم الاستعلام عن المبلغ المستحق بطريقة إلكترونية وبخطوات بسيطة، حيث يعتبر حساب المواطن واحد من البرامج التنموية الداعمة التي تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بتقديمها للمواطنين الذين يستوفون شروط الاستحقاق والأهلية، للحصول على الدعم المادي المقدم من قبل برنامج حساب المواطن، حيث تعمل حكومة المملكة العربية السعودية على توجيه المنافع والمساعدات للفئات التي تستحق المساعدة، والتي تستوفي شروط نيل الدعم المقدم من قبل برنامج حساب المواطن، حيث يعمل برنامج حساب المواطنِ على إعادة توجيه المنافع الحكومية وبشكل عادل للفئات المستحقة كما يمكن التعرف علي خطوات تحديث حساب المواطن عن طريق نفاذ الوطني و ما هي الحاسبة التقديرية لحساب قيمة الدعم الجديد.



كيف احسب حساب المواطن إلكترونيا

يمكن للمستفيدين من حسابِ المواطنِ من أبناء المملكة العربية السعودية استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة استحقاقهم من حسابِ المواطنِ، وذلك باتِّباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى بوابة حسابِ المواطنِ الإلكترونية. ثم الضغط على الحاسبة التقديرية. تحديد حالة المواطن من الخيارات. ثم الضغط على أيقونة “احسب”. يظهر حساب المواطنِ التقديري.

شروط التسجيل في حساب المواطن

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للتسجيل في حساب المواطن، لتكون وفق معايير الأهلية والاستحقاق للحصول على الدعم المقدم من قبل حساب المواطن، وهذه الشروط هي على النحو التالي:

أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية. ثم أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك. أن يكون المتقدم مقيماً في المملكة السعودية. شهادة تبين الوضع الاجتماعي للمتقدم. أن يكون عمر المتقدم 18 عاماً أو أكثر. ثم أن يكون لدي المتقدم حساب بنكي. توافق البيانات المدخلة وصحتها. وثيقة تفيد بقيمة الراتب الشهري في حال وجود عمل. ثم أن يكون دخل الفرد أقل من 20 ألف ريال سعودي. إذا كان المتقدم جامعيا يجب أن يقدم إفادة بإقامته في سكن الجامعة.

خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية حساب المواطن

يمكن الاعتراض على نتيجة الأهلية “غير مؤهل” بعد معالجة أسباب عدم الأهلية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى البوابة الإلكترونية لحسابِ المواطنِ. ثم تسجيل الدخول إلى حسابِ المواطنِ. الضغط على “قائمة دراسة الأهلية”. ثم اختيار “دراسة الأهلية”. تظهر نتيجة الأهلية “غير مؤهل”. الضغط على “أسباب عدم استحقاق العائل”. الضغط على أيقونة “تقديم اعتراض” أسفل الصفحة. رفع الملفات المطلوبة.

رقم حساب المواطن

يمكن للمواطنين التواصل مع حسابِ المواطنِ عبر رقم الهاتف المجاني الموحد “19912” في حال وجود استفسارات عن برنامج حسابِ المواطنِ. حيث سيقوم الفريق المختص بالإجابة على تساؤلات المواطنين وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة خلال الفترة الممتدَّة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحًا، إلى الساعة العاشرة مساءً.