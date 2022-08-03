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عمر شويل - جدة رقم هاتف التأهيل الشامل المجاني الموحد وألية التسجيل والاستعلام برقم الهوية وكذلك موعد نزول وصرف التأهيل الشامل لشهر أغسطس 2022، والذي تقرر أن يتم صرفه ونزول راتب التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام في موعدة المُحدد سلفاً، وسنحاول من خلال هذا التقرير الإجابة على جميع التساؤلات الخاصة ببرنامج التأهيل الشامل والتي تحظى بعمليات بحث موسعة الفترة الحالية، وذلك للتأكد من موعد صرف التأهيل الشامل الاجتماعي لشهر المحرم 1444 للمستفيدين والمستحقين من كافلي الأيتام وذوي الإعاقة، وهما الفئتان المستفيدتان من تلك الإعانة الشهرية، كما يتساءل الراغبين في التسجيل الجديد في برنامج الضمان الاجتماعي للتأهيل الشامل، يتساءلون عن الشروط والمعايير والضوابط لاستحقاق إعانة الأيتام وأصحاب الإعاقة.

ألية التسجيل وطريقة التقديم على إعانة التأهيل الشامل

وتجدر الإشارة إلى أن طريقة الاستعلام عن التأهيل الشامل hrsd.gov.sa تتم برقم الهوية الوطنية “السجل المدني”، هذا وننوه عن وجوب تحديث البيانات للمستحقين ومستفيدي التأهيل الشامل، والذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك حتى لا يتم تعطيل الصرف.

“رقم التأهيل الشامل المجاني الموحد” موعد نزول الراتب وطريقة تحديث التقارير الطبية لتحديد الإعاقة

ومن الجدير بالذكر أن برنامج التأهيل الشامل هو برنامج اجتماعي يهتم بفئتي ذوي الإعاقة والأيتام، وهذا البرنامج يقدم مساعدة مالية شهرية يتم صرفها بصقة دورية لأصحاب الإعاقات التي تمنعهم عن العمل وكسب أرزاقهم، كما يتم كفالة الأيتام من خلال برنامج التأهيل الشامل، وذلك للأسر التي تكفل أيتام.

موعد نزول وصرف راتب المحرم 1444 أغسطس 2022

صرح مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد نزول التأهيل الشامل سيكون صبيحة يوم الأحد الموافق 28 من شهر أغسطس 2022، وذلك لمستفيدي الضمان والحماية الاجتماعية، هذا ويتم بصفة شهرية صرف وإيداع مستحقات المستفيدين من برامج التأهيل الشامل يوم 26 من كل شهر ميلادي، ولكن لتزامن موعد الصرف هذا الشهر مع العطلة الأسبوعية يتم تأخير موعد الصرف ليوم الأحد 28 أغسطس 2022.

شروط الحصول على إعانة التأهيل الشامل للمعاقين والأيتام

كفالة الأيتام.

تحديد نوع الإعاقة ونسبتها بمعرفة وزارة الصحة السعودية.

الدخل الشهري للمستحق وأسرته لا يزيد عن عن 4000 ريال.

الإقامة الدائمة بالمملكة شرط من شروط استحقاق إعانة التأهيل الشامل.

مدة إقامة المستحق في المرافق الحكومية سوء الصحية أو التأهيلية أو الأهلية لا تزيد على 6 أشهر على نفقة الحكومة خلال العام الواحد.

يجب أن لا يكون المستحق من رواد دور الرعاية الاجتماعية.

يجن أن يكون سن المستحق لا يزيد 45 عاماً.

يجب أن لا يتقاضى المستحق أي أجر أو مساعدة من الهيئات والمؤسسات الخيرية العاملة بالمملكة.

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كيفية وطريقة وخطوات الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل hrsd.gov.sa

الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في قسم المعاقين والأيتام. إدخال رقم المستفيد. إدخال رقم الهوية الوطنية. اختيار نوع الإعانة سواء كانت إعانة إعاقة، أو أعانة الأسرة الكافلة للأيتام. إدخال التحقق من الاستخدام البشري، وهو الرقم المكون من عدة أرقام. وأخير الضغط على كلمة عرض.

“رقم التأهيل الشامل المجاني الموحد” تحديث التقرير الطبي لتحديد نسبة الإعاقة

في حال عدم تمكنك من الحصول على المعلومات الكافية، أو في حال رغبت في الحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك الاتصال على هاتف الوزارة 0114778888، حيث يمكن من خلال الاتصال برقم التأهيل الشامل الموحد الاستفسار عن كافة المعلومات التي تمون محل تساءل لمستفيدي برنامج التأهيل الشامل.

طريقة تحديث البيانات الطبية لذوي الإعاقة متابعة حالة طلب الإعانة لذوي الإعاقة على الرقم المجاني الموحد للتأهيل الشامل ننيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط خدمة الإعانة المالية لذوي الإعاقة، والتي يمكن من خلال هذا الرابط متابعة حالة الطلب الذي قمت بتقديمه، وذلك من خلال الضغط على أيقونة “طلباتي”، ويجب أن ننوه إلى أنه سوف تصلك رسالة نصية على الهاتف المحمول الخاص بك والمُستخدم في تسجيل الطلب، منا قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإتاحة رقم هاتف “0114778888”، وذلك للاستفسارات. استعلام نزول وصرف راتب أغسطس 2022 ألية التسجيل – استعلام عن الطلب وبذلك نكون قد قدمنا لمتابعي موقع “ثقفني”، وهم المستفيدين والمستحقين لإعانة التأهيل الشامل للأيتام وذوي الإعاقة، استعرضنا معكم الرقم المجاني الموحد للتأهيل الشامل، كما استعرضنا أيضاً ألية التسجيل وطريقة التقديم على إعانة التأهيل الشامل، وكذلك موعد نزول وصرف الراتب الشهري لشهر أغسطس 2022، وطريقة تحديث البيانات الطبية لأصحاب الإعاقات، ونسعد دائما بتلقي استفساراتكم كم خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، وسنعمل جاهدين في الرد على جميع التساؤلات والاستفسارات التي تصل إلينا من خلال التعليقات.

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