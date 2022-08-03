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عمر شويل - جدة يمكن عبر رقم واتساب عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدة مالية باستخدام التواصل المباشر مع الأمير برقم واتساب أو رقم القصر، وكذلك عبر مكتب مسجد عبد العزيز بن فهد، وبذلك تعددت وسائل تقديم طلب الحصول على مساعدة مالية وعينية، حيث تتسارع الاستجابة في شهر رمضان الكريم لمعظم طلبات المساعدات التي يتم عرضها على الأمير عبد العزيز وعلى القائمين على أمر مؤسسة الأمير الخيرية، أو من خلال مكتب مسجد الأمير، لذلك ومن خلال هذا التقرير سنقدم لكم الطريقة المُثلى لتقديم معروض طلب مساعدة مالية نقدية أو مساعدات عينية مختلفة، وكذلك جميع وسائل وطرق التواصل مع الأمير ومؤسسته ومكتبة وإدارة مسجدة.

“رقم وتساب وهاتف” مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد طريقة طلب مساعدة مالية للمحتاجين

ويجب الإشارة إلى أن الأمير عبد العزيز بن فهد لا يستجيب لطلبات المساعدة المُقدمة له فقط، بل يقوم بزيارات ميدانية للأسر الفقيرة والمحتاجة والأرمل التي تعول أيتام، وذلك لتقديم العون والمساعدة لهم بسخاء نادر غير معهود إلا من الأمير عبد العزيز، فدائما ما تكون يد الأمير الخيرية سباقة للصدقات وتوزيع زكاة ماله على تلك الفئات من أبناء وطنه، فالأمير الشاب يسير على خطى والده رحمه الله.

واتساب عبد العزيز بن فهد تقديم لطلب مساعدة مالية للمحتاجين

ومن الجدير بالذكر أن رقم قصر عبد العزيز بن فهد أصبح متاح لاستقبال طلبات المساعدات المالية وذلك للمحتاجين الذين يتم دراسة حالتهم الاجتماعية والمالية، للتحقق من مدى احتياجاتهم الفعلية، وقد يفاجئ الأمير عبد العزيز طالبي المساعدات بتقديم أكثر مما يطلبونه من مساعدة، وقد حدث ذلك مع العديد من الحالات.

الأمير عبد العزيز بن فهد وأعماله الخيرية

كما يمكن طلب مساعدة الأمير من خلال رقم الوتساب الخاص لطلب المساعدة، وكذلك رقم مكتب المسجد الخاص بالأمير الذي يستقبل أيضا طلبات المحتاجين للمساعدة، هذا ويجود الأمير على أبناء وطنه ومواطني البلدان عبر تقديم معونات غذائية للبلدان الفقيرة والمُهجرين بأوطانهم، ومبادرة السلال الغذائية التي قدمها للنازحين في شمال سوريا جزء يسير مما يقدمه الأمير عبد العزيز.

جهود الأمير عبد العزيز بن فهد في مجال العمل الخيري خارج وطنه