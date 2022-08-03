كيف يتم التسجيل في ساند ؟ وما هي الشروط المطلوبة للدعم

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عمر شويل - جدة كيف يتم التسجيل في ساند ؟ عبر الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، والتي أتاحت فرص التسجيل لمن ينطبق عليه شروط صرف مستحقات التعطل ضد العمل، من خلال حساب المشترك بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أون لاين، حيث تتم آلية تنفيذ الخدمة من خلال الدخول إلي حسابك الشخصي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واختيار التعطل ضد العمل، وإتباع بعض الخطوات البسيطة، والتي تكشفها إليكم عبر موقعكم ثقفني.

كيف يتم التسجيل في ساند ؟

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن آلية التقديم في الاستفادة من المستحقات المالية الخاصة بالتعطل عن العمل “ساند” والتي تهدف إلي نشر المساعدة بين كافة أطياف المجتمع السعودي من العاملين بالقطاع الخاص والعام، حيث تتم آلية التقديم على مستحقات التعطل ضد العمل عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي رابط مؤسسة التأمينات الاجتماعية أون لاين .

. الضغط على أيقونة التعطل ضد العمل.

النقر على طلب ساند.

تسجيل رقم الحساب البنكي.

الضغط على إرسال الطلب.

أمامك الآن رسالة موضح بها نجاح عملية التقديم.

شروط التقديم على تعويض ساند التعطل ضد العمل

وضعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية العديد من المعايير والضوابط من أجل تمكن المستفيدين الحصول على تعويض ساند أو دعم التعطل عن العمل، فمن بين تلك الشروط التالي:

ينبغي أن يكون عمر المستفيد من هذا الدعم لا يتجاوز ستون عام.

يجب أن يكون من أبناء الشعب السعودي أي يحمل جنسية سعودية.

ينبغي أن يكون لدي المتقدم القدرة على العمل.

يجب أن لا يكون للمتقدم أي مصدر رزق.

ماهي الحالات الغير مستحقة لدعم ساند

هناك الكثيرون من الغير مستفيدون من دعم وتعويض ساند، كما أن هناك حالات كثيرة يتم توقف صرف ساند إليهم مثل موت المستفيد في هذه الحالة يتوقف تلقائي الدعم، بالإضافة إلى الحالة التالية:

إذا استفاد الشخص من مصدر رزق شهري من خلال عمل.

لا يصرف الدعم للأشخاص الغير جادين في البحث عن عمل.

يتوقف الدعم في حالة عدم انتظام المستفيد في حضور الدورات التدريبية.

لا يستحق الدعم الغير قادر على العمل.

يتوقف صرف الدعم عند الأشخاص الذين تجاوز أعمارهم 60 عام.

كم مبلغ راتب ساند ؟

حددت الحكومة السعودية ممثلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قيمة راتب ساند والذي يتراوح ما بين 2000 ريال إلي 9000 ريال سعودي.

بعد التسجيل في ساند متي ينزل ؟

بعد الانتهاء من عملية القبول في برنامج ساند بعد التسجيل يبدأ نزول راتب ساند مع بداية الشهر الهجري مباشرةً.

وصلنا إلي ختام شرح كيف يتم التسجيل في ساند ؟ وما هي الشروط المطلوبة للمستحقين للدعم.