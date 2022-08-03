نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية بالسعودية في المقال التالي
قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بفتح باب التقديم للجميع على الوظائف التعليمية حيث قامت بتوفير حوالي 12547 وظيفة تعليمية، واعتباراً من بعد الغد يوم الأحد الموافق 3 اغسطس 2022 الساعة 9:00 مساء سيبدأ نظام جدار الإلكتروني على منصة مسار بالمنظومة الالكترونية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إستقبال طلبات التقديم على الوظائف التعليمية وستنتهي فترة التقديم يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022 في الساعة 12:00 صباحا.
فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية بالسعودية
بعد أن قامت الوزارة بفتح باب التقديم على الوظائف المعلنة، حددت بعض الشروط للوظائف المعروضة التي يجب توفرها من أجل التقديم على هذه الوظائف ومنها:
- يجب أن يكون المتقدم لهذه الوظائف حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى في أحدى التخصصات المطلوبة.
- يتحقق لدى المتقدم للوظيفة المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم وانا يكون على دراية بمهامة الوظيفية.
- يجب معادلة الشهادة التعليمية، إذا كان المتقدم حاصل على شهادة جامعية من خارج المملكة العربية السعودية فقد اتاحة المنظومة التقديم لمثل هذه الحالات .
- توفير جميع الأوراق والمستندات المطلوبة الخاصة بمقدم الطلب للتقديم، حيث سيتم رفعها على موقع جدارة اتوماتيكي .
خطوات التقديم على الوظائف التعليمية
بعد توفير كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لمقدم الطلب للتقديم، يتم التقديم باتباع الخطوات التالية:
- يتم الدخول إلى موقع منصة جدارة من خلال هذا الرابط https://eservices.masar.sa/Jadara3/users/index.aspx
ثم نقوم بكتابة الاسم ورقم الهوية وكلمة السر.
- ان لم يكن لديك حساب بالفعل سيتعين عليك أنشأ حساب جديد على المنصة وسنذكر ان شاء الله هذا فى التحديث القادم بخطوات أنشأ حساب خاص بنا على المنصة.
- كما أنه بعدها يتم كتابة رمز التحقق المرئي.
- حيث أنه ثم الضغط على زر الدخول.
- كما أنه ومن الصفحة الرئيسية نقوم باختيار التقديم على وظائف منصة جدارة.
يتم اختيار الوظيفة المتقدم لها من القائمة الخاصة بالوظائف.
- كما أنه الخطوة التالية هو أن يتم ملء البيانات الشخصية المطلوبة منك في المكان المخصص لها.
- ثم الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام، وترفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.
- وفي النهاية يتم الضغط على زر التسجيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.