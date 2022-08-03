قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بفتح باب التقديم للجميع على الوظائف التعليمية حيث قامت بتوفير حوالي 12547 وظيفة تعليمية، واعتباراً من بعد الغد يوم الأحد الموافق 3 اغسطس 2022 الساعة 9:00 مساء سيبدأ نظام جدار الإلكتروني على منصة مسار بالمنظومة الالكترونية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إستقبال طلبات التقديم على الوظائف التعليمية وستنتهي فترة التقديم يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022 في الساعة 12:00 صباحا.

فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية بالسعودية

بعد أن قامت الوزارة بفتح باب التقديم على الوظائف المعلنة، حددت بعض الشروط للوظائف المعروضة التي يجب توفرها من أجل التقديم على هذه الوظائف ومنها:

يجب أن يكون المتقدم لهذه الوظائف حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى في أحدى التخصصات المطلوبة.

يتحقق لدى المتقدم للوظيفة المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم وانا يكون على دراية بمهامة الوظيفية.

يجب معادلة الشهادة التعليمية، إذا كان المتقدم حاصل على شهادة جامعية من خارج المملكة العربية السعودية فقد اتاحة المنظومة التقديم لمثل هذه الحالات .

توفير جميع الأوراق والمستندات المطلوبة الخاصة بمقدم الطلب للتقديم، حيث سيتم رفعها على موقع جدارة اتوماتيكي .

خطوات التقديم على الوظائف التعليمية

بعد توفير كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لمقدم الطلب للتقديم، يتم التقديم باتباع الخطوات التالية: