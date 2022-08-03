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عمر شويل - جدة tyassarat التبرع على منصة إحسان الخيرية ehsan.sa وطريقة التسجيل في خدمة تيسرت وفرجت على منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري، وهي أحدث خدمات التبرع والتي تتيح فرصة التبرع للمواطنين المعسرين ممن أثقلت كواهلهم الديون وفواتير الكهرباء، وذلك من خلال برامج منصة إحسان الخيرية، وبذلك أصبح للمواطنين المعسرين والذين تقطعت بهم السُبل عن سداد ديونهم باب يلجئون إليه، وكذلك لمن صدور أمر قضائي بحقه من المحكمة، فما كان من منصة إحسان إلا إطلاق خدمة تيسرت على منصة إحسان الوطنية السعودية للعمل الخيري، وذلك للتخفيف عمن أثقلت كواهلهم الديون وعجزوا عن سدادها، وخدمة تيسرت تقدم فرصة التبرع للمعسرين الذين تنطبق عليهم الشروط، وتأتي خدمة تيسرت بعد دراسة بالتعاون مع الجهات الرسمية السعودية المرتبطة بهذا الغرض.
tyassarat التبرع على منصة إحسان الخيرية ehsan.sa برامج مساعدة محتاجين “تيسرت – فُرجت”
ومن الجدير بالذكر أن منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري تقوم بصفة دائمة بتطوير الخدمات الرقمية الخاصة بالتبرع في أوجه عديدة، وذلك بهدف تيسير عملية التبرع بصورة سريعة، كما تعرض المنصة الحالات المستحقة لتلقي التبرعات من أهل الخير، بطريقة موثوقة، وذلك تحت الإشراف الكامل لـ “سدايا” وهي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وبذلك أصبحت منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري هي المنصة الرسمية لتلقي التبرعات والقيام بتوزيعها على المستحقين من المحتاجين في العديد من المجالات، كما تنظم منصة إحسان حملات للتبرع في العديد من المناسبات، وتعتبر خدمة تيسرت أحدث الخدمات التي أعلنت منصة إحسان عن تفعليها، واستقبلت خدمة تيسرت بالفعل التبرعات الموجهة إلى المعسرين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
شروط الاستحقاق من منصة تيسرت على منصة إحسان وفق لجنة الإشراف
- يجب أن يكون المستحق من مستفيدي الضمان الاجتماعي.
- أن يكون المبلغ الخاص بالمطالبة أقل من 100 ألف ريال سعودي.
- وجود أمر صادر من محكمة التنفيذ.
- عدم وجود أوامر تنفيذية قضائية أخرى.
- مضي عام كامل على أمر التنفيذ.
منصة إحسان ehsan.sa تطلق خدمة تيسرت لإعانة الأسر الضمانية المعسرة
كيفية التبرع لمساعدة المعسرين في سداد المطالبات المالية برامج “تيسرت – فُرجت”
تجدر الإشارة إلى أن خدمة تيسرت على منصة إحسان تتيح للمتبرعين المساعدة المالية بالتبرع للمعسرين على سداد ديونهم، وهم الفئة التي صدرت بحقهم مطالبات مالية بأمر قضائي، وذلك عن طريق تسجيل الدخول إلى قائمة فرص التبرع على منصة إحسان، ثم القيام باختيار خدمة “تيسّرت”، حيث يتم عرض الحالات التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، ثم القيام باختيار الحالة التي ترعب في التربع إليها، وتقوم باستكمال خطوات التبرع.
أهداف منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري 1444
- تمكين القطاع التنموي غير الهداف للربح من تقديم خدماته، وتوسيع اثره المجتمعي.
- تعزيـز القيم الإنسانية والتكافل بين أفراد المجتمع.
- إثراء القيـم الخاصة بالانتماء الوطني.
- العمل على مشاركة الجهات الحكومية المختلفـة في تناغم وتكامل بهدف تعظيـم أثر تلك الجهات.
- إبراز دور القطاع الخاص في تحمل المسئولية الاجتماعيـة.
- تقدم المنصة خدماتها بموثوقية وشفافية.
كما تجدر الإشارة إلى أن منصة إحسان بخدماتها المتنوعة قد تم انطلاقها قُبيل شهر رمضان الماضي 1442، وتحديدا في شهر مارس 2021، ومنذ لحظة انطلاق المنصة وحتى كتابة هذا التقرير تلقت المنصة تبرعات تزيد عن مليار وثلاثمائة وأربعون مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد المستفيدين من التبرعات التي تلقتها المنصة أكثر من 3 مليون مواطن ومواطنة، أما عن عدد عمليات التبرع حتى الآن فقد بلغت أكثر من ما يقارب 20 مليون عملية تبرع، وذلك خلال فترة لم تتجاوز عام واحد.
ويذلك نكون قد قمنا بالشرح الوافي لبرنامج تيسرت لسداد ديون الغارمين من خلال تقديم طلب على منصة إحسان الخيرية عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية بالمملكة السعودية، كما شرحنا طريقة التبرع للمعسرين عبر منصة برنامج تيسرت، وفي حال كان لديكم أي استفسارات أو تساؤلات، فيمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.
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