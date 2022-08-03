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عمر شويل - جدة tyassarat التبرع على منصة إحسان الخيرية ehsan.sa وطريقة التسجيل في خدمة تيسرت وفرجت على منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري، وهي أحدث خدمات التبرع والتي تتيح فرصة التبرع للمواطنين المعسرين ممن أثقلت كواهلهم الديون وفواتير الكهرباء، وذلك من خلال برامج منصة إحسان الخيرية، وبذلك أصبح للمواطنين المعسرين والذين تقطعت بهم السُبل عن سداد ديونهم باب يلجئون إليه، وكذلك لمن صدور أمر قضائي بحقه من المحكمة، فما كان من منصة إحسان إلا إطلاق خدمة تيسرت على منصة إحسان الوطنية السعودية للعمل الخيري، وذلك للتخفيف عمن أثقلت كواهلهم الديون وعجزوا عن سدادها، وخدمة تيسرت تقدم فرصة التبرع للمعسرين الذين تنطبق عليهم الشروط، وتأتي خدمة تيسرت بعد دراسة بالتعاون مع الجهات الرسمية السعودية المرتبطة بهذا الغرض.

tyassarat التبرع على منصة إحسان الخيرية ehsan.sa برامج مساعدة محتاجين “تيسرت – فُرجت”

ومن الجدير بالذكر أن منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري تقوم بصفة دائمة بتطوير الخدمات الرقمية الخاصة بالتبرع في أوجه عديدة، وذلك بهدف تيسير عملية التبرع بصورة سريعة، كما تعرض المنصة الحالات المستحقة لتلقي التبرعات من أهل الخير، بطريقة موثوقة، وذلك تحت الإشراف الكامل لـ “سدايا” وهي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وبذلك أصبحت منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري هي المنصة الرسمية لتلقي التبرعات والقيام بتوزيعها على المستحقين من المحتاجين في العديد من المجالات، كما تنظم منصة إحسان حملات للتبرع في العديد من المناسبات، وتعتبر خدمة تيسرت أحدث الخدمات التي أعلنت منصة إحسان عن تفعليها، واستقبلت خدمة تيسرت بالفعل التبرعات الموجهة إلى المعسرين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

شروط الاستحقاق من منصة تيسرت على منصة إحسان وفق لجنة الإشراف

يجب أن يكون المستحق من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

أن يكون المبلغ الخاص بالمطالبة أقل من 100 ألف ريال سعودي.

وجود أمر صادر من محكمة التنفيذ.

عدم وجود أوامر تنفيذية قضائية أخرى.

مضي عام كامل على أمر التنفيذ.