طريقة حجز موعد الأحوال المدنية عبر وزارة الداخلية وابشر 1444

طريقة حجز موعد الأحوال المدنية عبر وزارة الداخلية وابشر، قامت الأحوال المدنية بإطلاق خدمات إلكترونيه كثيره منها خدمة حجز المواعيد عن طريق هذه الخدمات، والتي تتمثل في المواعيد المسبقة التي يقوم المواطن فيها بالحجز قبل الذهاب إلى مصلحه الأحوال، وهذه الخدمة تعتبر من اهم التحولات الرقمية التي تطلقها وزارة الداخلية السعودية، وذلك لأتاحه العديد من الخدمات التي تطلقها للمواطنين والمقيمين في أراضي المملكة، ويمكن للمواطن أن يقوم بحجز مسبق من خلال تطبيق ابشر وذلك بدون أن يكون لديه حساب مسجل من قبل، وتسمح خدمة الحجز بتطبيق موعد محدد قبل زيارة المواطنين لفروع الأحوال المدنية لإتمام الطلب الذي يريده، وتتم هذه الخدمة في جميع محافظات المملكة.

طريقة حجز الأحوال المدنية عبر موقع وزارة الداخلية

ويعتبر نظام ابشر من الخدمات الإلكترونية الهامة لما تقدمه من العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، حيث يساعد جميع أفراد المجتمع السعودي على سهوله التعامل مع جميع المصالح الحكومية دون الذهاب إلى المقرات وعمل تزاحم أمامها، هذا الذي تسعى إليه الحكومة السعودية من تقدم تكنولوجي وإلكتروني تماشيا مع رؤية 2030، وبخصوص طريقة حجز الموعد فالخطوات المعلن عنها كما يلي:

أولا الدخول على موقع وزارة الداخلية.

اختيار الاستعلامات الإلكترونية.

يتم اختيار الأحوال المدنية.

ثم بعد ذلك تقوم باختيار موعد محدد للذهاب إليه.

يتم إظهار نافذه فارغه قم بالتسجيل فيها.

كتابه رقم الإقامة أو رقم الهوية الخاص بك.

يتم اختيار نوع التقويم وكتابة تاريخ المقال.

تظهر رسالة بها الرمز المرئي قم بتسجيلها.

الضغط على التحقق من بياناتي.

حجز الأحوال المدنية عبر ابشر

تعد منصة ابشر من المنصات الإلكترونية الهامة التي تقوم بتقديم خدمات إلكترونية عديده للموطنيين في أنحاء المملكة العربية السعودية، منها خدمة حجز موعد الأحوال المدنية التي منها يقوم المواطن بحجز موعد عندما يكون لديه خدمه في مصلحة الأحوال المدنية، وعند تسجيل موعد في خدمه ابشر ليس من الشرط أن يكون لدى المواطن حساب على هذه المنصة، أن يقوم الفرد بكتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة فقط لكى يتمكن من تسجيل موعد جديد في أي من الفروع في جميع أنحاء المملكة.

والجدير بالذكر انه يمكن من خلال بوابة ابشر الإلكترونية الاستعلام عن صلاحية الإقامة والكثير من الخدمات الأخري التي يحتاج إليها كل مواطن سعودي وحتي المقيمين.