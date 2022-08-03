قرض سريع في نفس اليوم للعاطلين عن العمل والموظفين 2022

يعتبر قرض سريع في نفس اليوم من أهم الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الشباب والرجال في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم البنوك قروضاً شخصية بناءً على ضوابط وشروط محددة، بالإضافة إلى مزايا متنوعة مثل سهولة السداد، وتخفيض هوامش الربح وغيرها، وتشتهر مجموعة من البنوك في المملكة بتوفر مجموعة من المنتجات التمويلية، من ضمنها شركة عبداللطيف جميل وبنك التنمية الاجتماعية، إلى جانب البنك الأهلي والبنك السعودي للاستثمار،

قرض سريع في نفس اليوم

من أفضل القروض للعاطلين في المملكة العربية السعودية قرض عبد اللطيف جميل للعاطلين الذي يساعد العاطلين عن العمل في تنفيذ مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. تفاصيل القرض كما يلي:

يجب أن يكون هناك مشروع محدد يرغب مقدم الطلب في تنفيذه في المدينة التي يعيش فيها الفرد. اجتياز المقابلة الشخصية مع الأفراد. هذا التطبيق لمن ليس لديه عمل منتظم أو وظيفة براتب شهري 2500 ريال سعودي. تقديم تقرير دراسة جدوى تفصيلي للمشروع المراد تنفيذه.

تمويل شخصي من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التسليف والادخار قروضاً اجتماعية بدون فوائد للمواطنين من الرجال والنساء العاطلين عن العمل، حيث يمكن التقديم على التمويل عبر الرابط السابق، فيما يلي بعض تفاصيل المنتج:

إعطاء التسهيلات اللازمة للعملاء المتقدمين على المنتج. أقساط ميسرة على فترات تصل لستين شهرا. ألا يكون مقدم الطلب مدينًا بقرض آخر لبنك التنمية الاجتماعية. قم بتقديم طلب قرض من موقع بنك التنمية الاجتماعية الرسمي على الانترنت.

التمويل الشخصي من البنك الأهلي بنفس اليوم

يقدم البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية قروضًا للأفراد في المملكة مع العديد من المزايا مثل الموافقة الفورية للحصول على القرض، وإيداع مبلغ القرض في حساب العميل بشكل فوري، بشرط استيفاء الشروط وتقديم المستندات المطلوبة، بالنسبة لتفاصيل القرض فهي موضحة كما يلي:

فترات سداد مختلفة تصل إلى 5 سنوات. إمكانية السداد المبكر. القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. قروض شخصية للعاملين في القطاع العام أو الخاص. سنة كاملة في القطاع الخاص أو ثلاثة أشهر في القطاع العام من حيث استمرارية الوظيفة. يجب ألا يقل عمر العميل عن 23 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا عند استحقاق الدفعة الأخيرة.

القرض الشخصي من البنك السعودي للاستثمار

يقدم البنك السعودي للاستثمار في السعودية خدمات القرض الشخصي بدون كفيل مع العديد من المزايا التي تجذب العملاء للحصول على القروض. ويضع البنك الاستثماري شروطا للحصول على القروض الشخصية، والموضحة أدناه: