نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الملك عبدالعزيز الحربية 1444 وأهم شروط التقديم بالكلية الحربية والزي الخاص بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلية الملك عبد العزيز الحربية هي من أهم وأقدم الكليات العسكرية التي توجد في المملكة العربية السعودية، ويوجد بالكلية العديد من التخصصات المختلفة ليتمكن عدد من الطلاب من التخرج علي رتبة ضابط ويكون الخريجين حاصلين علي شهادة البكالوريوس للعلوم العسكرية ولديهم خبرة كبيرة في كافة العلوم الأكاديمية والعسكرية والأنشطة العامة “مشاة وتربية بدنية” يكون علي استعداد تام للعمل في القوات البرية بالمملكة، وقد أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن موعد التسجيل في الكليات العسكرية للعام الجديد 1444 هجرية لحملة الثانوية العامة من أجل الالتحاق بجميع الكليات العسكرية ( كلية الملك فهد الحربية – كلية الملك عبد العزيز – كلية الملك فيصل الجوية – كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي).

كلية الملك عبد العزيز الحربية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي سلم رواتب الحرس الوطني، وقد أشارت وزارة الدفاع السعودي إلي أن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في حملة الثانوية العامة الراغبين في التقديم في الكلية وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مقيم في المملكة ويتم استثناء من يقسم مع والدية خارج البلاد لخدمة الوطن.

يشترط تم يكون الطالب لا يقل عمره عن 17 عام ولا يزيد عن 24 عاماً.

أن يكون المتقدِّم حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب أن لا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية.

أن يتمتع المتقدم بحسن الأخلاق والسمعة، وغير محكومٍ عليه بحدٍ شرعي أو جريمة شرف أو أمانة.

يشترط أن لا يكون مفصولًا من أحد المعاهد أو الكليات العسكرية لأي سبب.

أن يجتاز الفحص الطبي بنجاح وفقًا شروط اللياقة الطبية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية.

النجاح في المقابلة الشخصية التي تجريها كلية الملك عبدالعزيز وفقًا للشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية.

طريقة التقديم في الكلية الحربية 1444

كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن موعد تقديم في كلية الملك عبد العزيز الحربية 1444 لحملة الثانوية اليوم الخميس 15/ 12/ 1443 الموافق 14 يوليو عام 2022، ويمكن للراغبين في التقديم اتباع الخطوات التالية للتقديم:

الدخول إلي بوابة القبول الموحد للكليات العسكرية.

يجب الضغط علي أيقونه الخدمات الالكترونية.

الضغط علي تسجيل الدخول.

إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.

الضغط علي حفظ.

إرسال الطلب.

طباعة نموذج التقديم، والاحتفاظ برقم التسجيل.

كلية الملك عبدالعزيز الحربية 1444 والزي الخاص بها

من المعروف أن الزي العسكري يختلف من قطاع إلي الأخر، ويختلف الزي الرسمي حسب نوع القوات والتخصص وتتنوع ألوان الزي العسكري الخاص بكلية الملك عبدالعزيز الحربية وفق التخصص، حيث أن رتبة الملازم يلبس زي باللون البني الفاتح القريب من اللون الأبيض مع الأزرار معدنية منقوشًا عليها الإطار الموحد وبداخله الشعار، مع البريه ذو اللون الأسود، أما الضباط المتخرجين من الكلية يلبسون الزي العسكري الصحراوي المنقط بنقاط بنية، وباريه لون أزرق أو أسود أو بني حسب التخصص عليه شعار الكلية، مع شعارات مختلفة.