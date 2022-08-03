جامعة أم القرى نتائج الترشيح المبدئي 1444 رابط استعلام وتأكيد القبول uqu.edu.sa

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عمر شويل - جدة تُعلن جامعة أم القرى نتائج الترشيح المبدئي على برنامج البكالوريوس والدبلوم انتظام للطلاب والطالبات السعوديين المتقدمين للعام الجامعي 1444 اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، حيث تم التأكيد من جانب حساب عمادة القبول والتسجيل عن إطلاق نتائج الترشيح المبدئي اليوم عبر بوابة القبول الموحد للجامعة التي يتم الدخول إليها من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، وذلك بعد أن تم إغلاق باب التسجيل في الجامعة وفق الخطة الزمنية للقبول، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط جامعة أم القرى بوابة القبول الموحد للإطلاع على نتائج الترشيح اليوم فور إطلاقها بشكل رسمي.

إعلان | pic.twitter.com/f0bJB3rnUF — عمادة القبول والتسجيل (@uqu_admission) إعلان | pic.twitter.com/f0bJB3rnUF — عمادة القبول والتسجيل (@uqu_admission) August 2, 2022

جامعة أم القرى نتائج الترشيح المبدئي 1444

وضعت جامعة أم القرى خطة زمنية لإجراءات القبول في الجامعة للعام الجامعي القادم 1444هـ، ووفقاً لهذه الخطة، فقد استمر باب تقديم طلبات القبول واختبار التخصصات مفتوحاً للتقديم اعتباراً من تاريخ التاسع عشر من شهر يوليو 2022م حتى تاريخ السابع والعشرون من نفس الشهر.

وأكد حساب عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى على إعلان نتائج الترشيح المبدئي للمتقدمين على برامج البكالوريوس والدبلوم اليوم الأربعاء بتاريخ الخامس من شهر محرم لعام 1444هـ الموافق لتاريخ الثالث من شهر أغسطس لعام 2022م في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

وفور حلول الموعد المقرر لإعلان نتائج القبول المبدئي، فسيتم إتاحة رابط الاستعلام عن طريق بوابة القبول الموحد باتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم الضغط على “الدخول إلى بوابة القبول الموحد”.

وسيتم التحويل إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد، قم بإدخال رقم بطاقة الأحوال، ثم الضغط على تسجيل الدخول، ويمكن الحصول على رابط الدخول إلى بوابة جامعة أم القرى لاستعلام عن نتائج القبول من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط استعلام جامعة أم القرى نتائج الترشيح المبدئي 1444 (uqu.edu.sa).

بوابة القبول الموحد تسجيل الدخول

أعلنت جامعة أم القرى عن ضرورة تأكيد القبول للطلاب المرشحين ببرامج البكالوريوس والدبلوم انتظام خلال الفترة من يوم الأربعاء بتاريخ 5 محرم 1444هـ الموافق لتاريخ 3 أغسطس 2022م، وحتى يوم الجمعة بتاريخ 7 محرم 1444هـ الموافق لتاريخ 5 أغسطس 2022م.

وقد تم التأكيد من جانب عمادة القبول والتسجيل على اشتراط تسديد المقابل المالي لبرامج القبول المدفوعة من أجل إصدار الرقم الجامعي للطالب أو الطالبة، ويتاح استعلام نتائج القبول المبدئي لجامعة أم القرى من خلال بوابة القبول باتباع الرابط المرفق فور حلول التوقيت المحدد.

إعلان نتائج الترشيح المبدئي

أعلنت جامعة أم القرى نتائج الترشيح ونوهت على ضرورة تأكيد ترشيح القبول خلال الفترة من 5 إلى 7 محرم لعام 1444هـ، مع مراعاة اختيار الترقية في حال الرغبة للدخول في الفرز الثاني للجامعة بعد انتهاء مدة ترشيح الفرز الأول، ويتم تأكيد الترشيح من خلال بوابة القبول الموحد لجامعة أم القرى، ثم التأشير في مربع “أرغب بترقيتي على الرغبة الأعلى في حال توفر شاغر”.