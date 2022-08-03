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عمر شويل - جدة حاسبة حساب المواطن التقديرية والتي يقوم المؤهلين في الحصول على راتب حساب المواطن، في التسجيلات الجديدة، وأيضا هؤلاء المستفيدين من البرنامج الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذين قاموا بتحديث البيانات لخاصة بهم في الفترة الماضية، ويتم زيادة الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن حسب قرارات وبيانات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في السادس من يوليو 2022.

كيف أعرف إن كنت مؤهل في حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن بإعادة التسجيل الإلكتروني فيه، كما أعلن منذ يوم واحد عن صدور نتائج أهلية التسجيلات الجديدة وتحديث البيانات، ويقوم المواطن السعودي بالتعرف على التأهيل بالدول على صفحة الحساب الشخصي على بوابة المواطن السعودي الإلكترونية والاستعلام عن الأهلية بالرقم السري، كما يمكن الاتصال والاستعلام عن الرقم الموحد المتاح للاستعلام 19912.

حاسبة حساب المواطن التقديرية HrsD.GoV.sA موعد تقديم الاعتراضات (الفرد – الاسرة)

وجدير بالذكر أن الملك سلمان قد قام بالإعلان عن عدد من القرارات العاجلة في السادس من يوليو 2022 والتي تمس المواطنين المستفيدين من دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل مباشر:

حيث أطلق التسجيل الإلكتروني من جديد في برنامج حساب المواطن بعد توقف عامين.

قام برفع الحد الأدنى لاستفادة الفرد والأسرة والتابعين والمستقلين المستفيدين من البرنامج.

تم وضع نفس المعايير السابقة في التسجيل ونفس الرابط الإلكتروني على أن يتم صرف الراتب في العاشر من الشهر الميلادي.

كيف يتم احتساب راتب حساب المواطن

تم رفع الحد الأدنى لاستفادة الفرد والاسرة والتابعين في البرنامج في نسخته الجديدة، بينما يبحث رب الاسرة على التعرف على قيمة الراتب الذي يقوم بتقاضيه في استحقاق أغسطس 2022 المقبل، وقام البرنامج بتوحيد الحاسبة التقديرية للبرنامج والتي يتم وضع عدد أفراد الاسرة والسن ودخل الاسرة ليتم التعرف على الرقم الذي يصرف لهم بشكل أتوماتيكي.

موعد تقديم اعتراضات حساب المواطن 1444

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن الموعد المقرر لإعلان كل من موعد نتائج الأهلية ومتى يتم فتح باب الاعتراضات، كما تقوم شهريا بالإعلان عن موعد تقديم راتب حساب المواطن، وقد أعلنت نتائج أهلية المواطن في 2 أغسطس 2022 ويتم الإعلان في قت قريب عن موعد فتح باب الاعتراضات، ويمكن الاستعلام عنها على رقم الحساب المجاني 19912، ويتم صرف الراتب في العاشر من أغسطس 2022، يتم الرد على الاعتراض من يوم وحتى 90 يوم من التقديم، ويتم بعدها صرف الراتب بأثر رجعي للمقبولين.

الاستعلام نتائج عن حساب المواطن