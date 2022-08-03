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عمر شويل - جدة حدد حساب المواطن خطوات التسجيل مجدداً حال حذف الحساب، وقام بتوضيح أنه يمكن إعادة التسجيل بعد أن يمر شهر من القيام بحذف الحساب من خلال الخطوات التي سنطرحها في هذا المقال عبر موقعنا ثقفني.

خطوات التسجيل مجدداً حال حذف الحساب من حساب المواطن

في حالة حذف حسابك على برنامج دعم حساب المواطن، فإنه يمكن للمواطنين السعوديين معرفة خطوات التسجيل مجدداً حال حذف الحساب، كما يلي:-

ادخل على رابط التسجيل على الموقع الرسمي لحساب المواطن.

اضغط فوق تسجيل جديد.

ادخل تفاصيل الطلب.

اكتب البيانات.

قدم الطلب.

التفاصيل الخاصة بالدفعة السابقة شهر يوليو 2022

أودع برنامج حساب المواطن قبل ذلك مبلغ الدعم الخاص بشهر يوليو لكي مستفيد اكتمل طلبه واستوفى كل معايير الاستحقاق بخصوص الدفعة رقم 56، وهذا بعد أن طبقت الضوابط الجديدة التي صدرت بالتوجيه الكريم، والتي تضمن فتح التسجيل مرة أخرى في البرنامج من أجل تقديم دعم آخر للمستفيدين بمبالغ إضافية تبلغ 8 مليار ريال سعودي حتى آخر السنة الحالية.

وقد قام عبدالله الهاجري مدير عام التواصل في برنامج حساب المواطن بتوضيح أن دعم المستفيدين زاد بنسبة وصلت حتى 73% بالمقارنة بالدفعات التي مضت، حتى يبلغ الدعم الإجمالي لشهر يوليو بعد إضافة الدعم الإضافي ما يزيد عن 3.1 مليار ريال سعودي.

أما عدد من استوفى شروط الاستفادة من الدفعة الحالية يزيد عن 10.2 مليون شخص وتابع، والتعويضات الإجمالية التي دفعت بصورة رجعية بخصوص آخر دفعة بلغت حوالي 25 مليون ريال سعودي، وبهذا بات إجمالي ما منحه هذا البرنامج لكل المستفيدين منذ بدايته ما يتجاوز مبلغ 123 مليار وسبعين مليون ريال سعودي.

متوسط دعم الأسرة لدفعة يوليو 2022

قام الهاجري بالتأكيد على أن نسبة 76% من مستفيدي الدعم قد حصلوا على دعم تلك الدفعة ومتوسط الدعم للأسرة الواحدة سيبلغ 1919 ريال سعودي بالمقارنة بمتوسط الدفعة السابقة الذي كان 1067 ريال سعودي، وعدد عائلي الأسر بلغ ما يزيد عن 1.9 مليون عائل أي نسبة 94% والتابعين بلغ عددهم 8.1 مليون شخص، أما عدد المستقلين المنطبقة عليهم معايير الاستحقاق فهم ما يزيد على 116 ألف شخص، أي نسبة 6%.

وقام الهاجري بالإشارة إلى أنه ما يزيد عن نسبة 80% من عدد المستقلين الإجمالي قد حصلوا على الدعم كامل هذه الدفعة وهو مبلغ 720 ريال سعودي بعد أن كان 417 ريال سعودي في الدفعة الأخيرة.