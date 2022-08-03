كم الطول المطلوب في امن المنشآت 1444 وفق شروط أمن المنشآت جندي أول

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عمر شويل - جدة إن البحث عن الطول الذي يكون مطلوب بأمن المنشآت من الأسئلة الهامة التي جاءت بالتزامن مع الإعلان عن فتح باب القبول بالوظائف العسكرية برتبة جندي لقوات أمن المنشآت، حيث أنه عادة ما يتم تحديد بعض الشروط التي تكون اللازمة بالالتحاق بتلك الوظيفة، ومن ضمن هذه الشروط هو الطول، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنوضح لكم كم طول المطلوب في امن المنشآت.

كم الطول المطلوب في امن المنشآت؟

إن القوات التابعة لأمن المنشآت تأسست 1402 هجرياً، ولقد بدأ بها العمل الفعلي 1406 فهي تحمي المنشآت البترولية والصناعية، تأسست تلك المنشأة لحماية المكتسبات الصناعية بعد التحقيق الكثير من الإنجازات البترولية، ومع إعلان تلك الوظيفة تم الإعلان أيضاً عن الطول الذي يكون مطلوباً، وبقية الشروط حيث أنه لا يسمح للأشخاص أقل من 168 سم بالتقديم، فلا بد أن يكون أكثر من ذلك أو على الأقل مساوياً له. ، كما أنه لا بد أن يكون الجسم متناسق في الطول والوزن.

شروط التسجيل بأمن المنشآت

لكي تتمكن من التسجيل بأمن المنشآت فلابد أن تكون متوفرة بكافة الشروط المحددة من إدارة القبول المركزية، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

أولاً ضرورة كون المتقدم ذو جنسية سعودية نشأ بها، ويستثنى من ذلك الشخص الذي قد نشأ مع الوالد خلال خدمته السعودية بالخارج.

أن يكون الشخص حسن السلوك والسيرة ولا يوجد عليه أي حكم يخل بالشرف والأمانة.

عدم كون الشخص قد سبق تعيينه بأي وظيفة تكون خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنه قد تم إنهاء خدمته بأي كلية عسكرية.

عدم كون الشخص موظف بالجهة الحكومية.

يشترط التخطي لكافة اختبارات القبول.

تناسق الطول مع الوزن وفقاً للائحة الطبية.

تواجد مؤهل علمي يكن متناسب مع الوظيفة التي قدم عليها الشخص.

ميعاد التقديم بوظائف أمن المنشآت

إن قوات أمن المنشآت هي فرع تابع للقوات العسكرية الخاضعة لوزارة الداخلية وفقاً للهيكلة التنظيمية، أما عن المهمة التي تقوم بها هي الحماية للمنشآت البترولية والصناعية، والإعداد للخطط المنظمة للتأكد من الكفاءة الأمنية للمنشآت، أما عن ميعاد التقديم بتلك الوظائف التي تم الإعلان عنها فإنها بدأت مع ابتداء شهر محرم الموافق 30 يوليو، وينتهي التقديم السادس من محرم الموافق 4 أغسطس أي أن التقويم الآن متاح لم يتبقى عليه سوى يومين.