نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحديث حساب المواطن لمستفيدي الضمان برقم الهوية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث حساب المواطن لمستفيدي الضمان خدمة إلكترونية مهمة يجب على كل مواطن يستفيد من المساعدات المقدمة من الضمان أن يقوم بها دوريًا، لأن التأخير أو الامتناع عن القيام بذلك يحول دون حصول المواطن على المساعدة، لهذا أطلقت الحكومة هذه الخدمة تيسيرًا على المواطن إتمامها بسرعة.

تحديث حساب المواطن لمستفيدي الضمان

يمكن تحديث حساب المواطن لمستفيدي الضمان من خلال الخطوات التالية:

ادخل على موقع وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية.

انقر فوق تبويب الخدمات الإلكترونية.

ادخل على الخدمات الاجتماعية للتنمية الاجتماعية.

اكتب رقم الهوية وكلمة السر ثم سجل دخولك على خدمات الموقع.

انقر فوق تحديث البيانات، واكتب البيانات التي أدخلت عليها تحديثات.

انقر فوق عبارة تقديم طلب تحديث البيانات.

الاستعلام عن حساب المواطن لمستفيدي الضمان

بعد تحديث حساب المواطن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي يمكنك أن تستعلم عن حسابك إذا كنت من مستفيدي الضمان كما يلي:

ادخل على موقع حساب المواطن.

اكتب رقم الهوية.

انقر فوق استعلام.

كم مبلغ حساب المواطن لمستفيدي الضمان

قيمة المساعدة المالية في حسابات المواطنين تختلف طبقًا لظروف كل مواطن، ولكن بصفة عامة، فالمبْلغ المخصص للمساعدة هو 300 ريال سعودي بحد أدنى، وتوجد مجموعة من العوامل التي تحدد على أساسها مبلغ المساعدة، وهذه العوامل كالتالي:

كم فرد في أسرة المواطن.

إجمالي دخل الأسرة الشهري.

هل يوجد إبن عامل في أحد الوظائف.

الظروف الخاصة بعمل عائل الأسرة وحالته الصحية.

ويتم التحديث لبيانات حساب المواطن كل فترة للتأكد من المعلومات التي يتم تحديد الفئات المستحقة للدعم عن طريقها، والفئات التي تسقط حقوقها في الدعم.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

هناك مجموعة أوراق مطلوب توفرها من أجل أن يتمكن المواطن من استكمال التسجيل على حساب المواطن، وهذه الأوراق هي: