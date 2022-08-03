نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل وبالتقسيط استلم 20,000 للسعودي والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة دون الحاجة إلى كفيل الآن يستطيع جميع العملاء السعوديين وكذلك المقيمين استلام تمويل فوري بقيمة مالية تبدأ من 2000 ريال سعودي وربما تصل إلى 20 ألف ريال سعودي كما لا يحتاج المتقدم إلى أى رسوم إدارية عند التقديم كل تلك المزايا من أجل مساعدة العملاء في توفير كافة المتطلبات التى يحتاج إليها العميل وعن طريق مقالنا بموقع ثقفني اليوم سوف نتعرف على أهم تفاصيل تلك التمويل السريع.

بدون كفيل وبالتقسيط استلم 20,000 لدى شركة اليسر

بالتقسيط الميسر على 3 سنوات يستطيع شريحة كبيرة من العملاء سواء السعوديين وكذلك المقيمين طلب التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للتمويل ولكن حددت شركة اليسر للإجارة والتمويل عدد بسيط من الشروط الواجب توافرها لدى المتقدم

يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 22 عام ولا يتجاوز 60 عام من أجل الحصول على الموافقة.

كذلك يشترط على المتقدم أن يكون لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كما يشترط على العميل المتقدم يكون قضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر عند الرغبة في طلب التمويل.

مميزات التمويل الشخصي المصغر لدى شركة اليسر

شركة اليسر للتمويل بالسعودية تتيح قرض شخصي بالتقسيط الميسر على 3 سنوات متوفر لجميع شرائح العملاء السعوديين وكذلك المقيمين وهناك مزايا أخرى وهي

إحدى أهم مميزات التمويل المصغر لدى شركة اليسر أنه لا يتعارض مع ضوابط الإسلام بالسعودية.

كما من مميزات القرض المصغر لدى شركة اليسر أنه لا يحتاج إلى وجود كفيل.

المواطن السعودي يتمكن من طلب تمويل سريع بقيمة ربما تصل إلى 20 ألف ريال سعودي.

المتقدم الغير سعودي يحصل على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 10 آلاف ريال بدون كفيل.

كما من أهم مزايا التمويل المصغر من شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى أى مصاريف إدارية.

3 سنوات هي فترة سداد التمويل الشخصي المصغر لدى شركة اليسر للتمويل.

لا يحتاج التمويل الشخصي المصغر من شركة اليسر إلى أى أجور وكالة.

طلب التمويل الشخصي المصغر لدى شركة اليسر

لا يحتاج التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل إلى أى وقت عند طلب التمويل فيستطيع العميل الراغب في طلب التمويل التقديم لطلب التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية.