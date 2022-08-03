نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج حساب المواطن يحدد قنوات التواصل مع جميع المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن قام بتحديد أربع قنوات رسمية لكي يتم استقبال جميع استفسارات واتصالات جميع المواطنين المستفيدين من هذا البرنامج للرد على كافة التفاصيل التي تتعلق بالدعم والاستحقاق والأهلية وغيرها من هذه الأمور.

قنوات التواصل مع حساب المواطن

قد أضاف حساب المواطن على الحساب الرسمي الخاص به عبر موقع تويتر أنه يمكن استقبال جميع الاستفسارات الخاصة بجميع المستفيدين من خلال القنوات التالية التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة،

يمكن التواصل مع حساب المواطن من خلال البوابة الرسمية عبر الإنترنت في أي وقت.

يمكن أيضا الاتصال على رقم واحد تسعة تسعه واحد اثنين بدأ من الساعة 8 : 00 صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء من الأحد إلى الخميس التقديم كافة الاستفسارات التي يهتم بها كثير من المستفيدين.

يمكن التواصل من خلال خدمة المستفيدين citizen – care @ والتواصل بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة مساء أما يوم الجمعة والسبت من الساعة 1 : 00 مساء حتى الساعة 10 : 00 مساء.

يمكن التواصل أيضا مع خدمة صوتك مسموع على مدار 24 ساعة.

عدد المستفيدين من دعم حساب المواطن

وصل عدد المستفيدين من هذا البرنامج بعد استفتاء جميع شروط الاستحقاق إلى أكثر من 10 ملايين مستفيد وتابع أما بالنسبة للتعويضات المدفوعة عن الدفعات السابقة بلغت حوالي 25 مليون، أما بالنسبة لدفعة البرنامج لجميع المستفيدين منذ بدايته وصلت إلى 23 مليار و 70 مليون ريال وذلك تعويضات عن دفعات السابقة.

قد وصل عدد الأشخاص المستفيدين من هذا البرنامج إلى أكثر من 76 % من المستفيدين من الدعم وبلغ عدد متوسط الدعم الخاص والأسرة الواحدة إلى 1919 أما الدفعة السابقة للبالغين وصلت إلى 1,000 67 ريال وقد وصل عدد التابعين في هذا البرنامج إلى ثمانية ملايين وجميع المستوفين معايير الاستحقاق إلى 116,000 مستفيد.