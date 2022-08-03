وزارة الموارد أعلنت عن ميعاد التسجيل بالضمان الاجتماعي لكافة الأشخاص محدودي الدخل، وسيكون التقديم مفتوح إلى أن يتم إغلاقه من قبل البرنامج، إذ أنه ليس هناك ميعاداً محدداً لإغلاق الضمان للمسجلين الجدد، ومن خلال مقالنا سنوضح لكم طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444 وأهم التفاصيل حول هذا الأمر.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444

بإمكان المواطنين بالمملكة السعودية أن يسجلوا بالضمان المطور من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة الموارد، وإليكم طريقة التسجيل الصحيحة بالضمان وهي كالآتي:

تدخل لموقع وزارة الموارد البشرية

ثم من القائمة الرئيسية تضغط على خانة تسجيل الدخول.

تنقر فوق تسجيل جديدة.

تدخل رقم الهوية ومعه تاريخ الميلاد بالمكان الصحيح.

تكتب كلمة السر بالصورة الصحيحة.

تدخل رمز التحقق الذي سيظهر أمامك بالشاشة.

تطلع على جميع الشروط وتوافق عليها.

تدخل بعد ذلك جميع البيانات الشخصية التي تلزم مع إضافة بيانات المنزل والعمل.

تتأكد تماماً من أن البيانات المدخلة صحيحة.

تضغط على خانة التسجيل جديد.

وبهذا تكون أتممت التسجيل بالموقع.

تقوم بتجربة تسجيل الدخول تكتب اسم المستخدم، ورقم الهوية، ثم بعد ذلك تضيف كلمة السر بالشكل الصحيح.

تضغط على خانة تسجيل دخول.

الاستعلام عن الضمان

بإمكان جميع المستفيدين بالضمان المطور أن يستعلموا عن هذا الدعم المالي، وكذلك المساعدات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الذي يتبع وزارة الموارد، وباستخدام رقم الهوية فقط، وإليكم الخطوات الخاصة بالاستعلام عن الضمان وهي كالآتي:

تدخل لموقع وزارة الموارد الإلكتروني الرسمي.

ثم من القائمة الرئيسية تختار خانة الخدمات الإلكترونية.

تضغط على خانة الاستعلام عن الحالة الخاصة بالضمان المطور.

تدخل اسم المستخدم بمكانه الصحيح.

تكتب كلمة السر بالشكل الصحيح.

تقوم بإدخال رمز التحقق الذي سيظهر أمامك على الشاشة.

تضغط على خانة عرض.

سيتم الكشف بعد ذلك عن جميع المعلومات التي تدور حول الضمان المطور.

رابط التسجيل بالضمان المطور

الكثير من المواطنين والمستحقين للضمان المطور، يبحثون عن الرابط الخاص بالتسجيل لكي يستعلموا عن جميع المساعدات المالية المقدمة من وزارة الموارد لجميع الأسر الفقيرة، والمعروف أنها محدودة الدخل، وهذا يتم من خلال الدخول لموقع وزارة الموارد، والتسجيل بهذا البرنامج الجهات المعنية بالوزارة.