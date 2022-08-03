الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية الوطنية 1444 وطريقة التسجيل في برنامج ريف

الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية الوطنية 1444 يعد من أحد البرامج الهامة في المملكة السعودية يهدف إلى تقديم المساعدة المالية لدعم المواطنين الذين يعملون في مجال الزراعة بالإضافة إلى الأسر الريفية المنتجة لذلك يبحث الكثير من المواطنين عن الاستعلام عن دعم ريف حيث تقوم السلطات المختصة بذلك في المملكة السعودية بتقديم العديد من المساعدات بهدف زيادة عملية الإنتاج المحلي مثل إنتاج الجبن والألبان وقطاع والخضروات والفواكه والإضافة إلى تربية المواشي بالإضافة إلى ذلك لرفع مستوى معيشة الصغار المزارعين واسرهم بما يتناسب مع تعزيز برنامج المملكة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة وفقا لرؤية المملكة 2030 لذلك يقدم لكم موقع ثقفني التفاصيل المتعلقة حول برنامج ريف من حيث طريقة الاستعلام وكيفية التسجيل في البرنامج وغير ذلك.

الاستعلام عن برنامج دعم ريف 2022

يمكن الاستعلام عن برنامج برقم الهوية من خلال الخطوات الأتية يمكن لجميع المواطنين في المملكة الاستعلام عن الدعم الريفي:

يجب الانتقال إلى موقع برنامج دعم ريف ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية من القائمة التي أمامك.

اضغط على أيقونة الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية الوطنية.

ثم ادخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك في المكان المخصص لها. اكتب جميع البيانات المطلوبة منك بالصورة دقيقة واضحة.

التالي قم بالضغط على زر بحث.

يجب عليك الانتظار بعض الوقت قليلا سوف يظهر أمامك حاله الطلب المقدم للحصول على دعم الريف من جانب القبول أو الرفض.

خطوات التسجيل في برنامج دعم الريف 1444

عدد عدد كبير من المواطنين يرغب في معرفة كيفية التسجيل في برنامج دعم الريف التابع لوزارة البيئة والمياة والزراعة بالمملكة ويكون التسجيل بالخطوات التالية:

يجب عليك إدخال كافة البيانات المطلوبة منك يتم خطوات التسجيل بطريقة صحيحة والتي جاءت كما يلي:

تدوين رقم الهوية الوطنية. كتابة التاريخ الميلادي. تدوين كلمة المرور. إدراج رقم الجوال. كتابة رقم بالتحقيق.