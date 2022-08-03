نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض آهل بدون موافقة الكفيل بالتقسيط 5 سنوات بدون فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي
قرض آهل أصبح متاح الآن لجميع العملاء السعوديين الراغبين في طلب البرنامج التمويلي من بنك التنمية الاجتماعية حيث نجح البنك في تقديم عروض تمويلية عديدة للأفراد ومنها تمويل الأسرة والترميم وكنف للنساء ولكن يرغب العديد من المواطنين التقديم الإلكتروني على قرض منتج آهل لأنه قرض حسن بدون دفع فوائد مالية عليه ولكن يتحقق ذلك بعد توفير الشروط والضوابط المطلوبة وعند الموافقة يحصل العميل المتقدم السعودي على قرض آهل بدون هامش ربح أو بدون رسوم إدارية بفترة سداد مرنة حتى 60 شهر عبر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.
أهم الشروط الواجبة للحصول على برنامج قرض آهل السعودي
هناك بعض الضوابط التي يجب توفيرها قبل أن يقوم العميل المتقدم السعودي الجنسية بالتقديم الإلكتروني على قرض منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية عبر بنك التنمية الاجتماعية لكي يحصل على الموافقة المطلوبة لذلك لابد من توفير الدخل الشهري المتفق عليه مع إحضار تقرير السجل الائتماني للعملاء السعوديين وإليكم كافة الشروط المطلوبة كالتالي:
- يشترط من العميل المتقدم توفير موافقة الكفيل أو الضامن في حالة التقديم على منتج آهل ماعدا موظفي الحكومة السعودية يمنح لهم قرض آهل بدون موافقة الكفيل.
- إيضًا قرض منتج آهل السعودي يطلب توفير العمر الذي يبدأ من 18 عام ولكن بحد أقصى 70 عام عند التقديم الإلكتروني عبر بنك التنمية الاجتماعية.
- قرض آهل يمكن التقديم عليه بعد الحصول على تمويل إجتماعي سابق من بنك التنمية الاجتماعية مثل تمويل الأسرة أو كنف أو الترميم مع شرط أقفال تلك التمويلات الإجتماعية من سنه قبل التقديم.
- توفير سلامة السجل الائتماني للعملاء السعوديين المتقدمين لطلب قرض منتج آهل السعودي بالمملكة.
جميع مزايا الحصول على برنامج منتج آهل السعودي
- برنامج منتج آهل بدون فوائد مالية لكل العملاء السعوديين بموافقة من بنك التنمية الاجتماعية.
- بنك التنمية الاجتماعية بدون رسوم إدارية إضافية لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.
- كذلك قرض آهل لجميع العملاء السعوديين بفترة سداد طويلة الأجل تصل إلى خمس سنوات على الأكثر.
- إيضًا منتج آهل السعودي متوافقًا مع أحكام اللجنة الشرعية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.
- قرض آهل بدون موافقة الكفيل لجميع العاملين في القطاع العام الحكومي بالمملكة.
- التمويل يصل إلى 60,000 ريال سعودي بموافقة من بنك التنمية الاجتماعية.
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