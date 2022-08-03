حجز موعد السفارة اليمنية الرياض | السفارة اليمنية بالرياض

حجز موعد السِّفَارة اليمنية، حيث تعد السِّفَارة اليمينية في الرياض أحد القنصليات الهامة في المملكة العربية السُّعُودية، حيث تهتم القنصلية بشؤون اليمنيين الوافدين بالعاصمة السُّعُودية الرياض، وتقدم السِّفَارة عدد هائل من الخِدْمَات الإلكترونية لمواطنيها مثل خدمة إصدار أو تجديد جوازات السفر الخاصة بكل فرد، خدمة إصدار وثائق السفر المؤقتة، خدمة استخراج شهادات الميلاد، خدمة حجز المواعيد، خدمة إصدار الصحف الخاصة بالحالة الجنائية، خِدْمَات عامة عن تجديد واستخراج تصاريح العمل، توافر خِدْمَات التصديقات والتوكيلات الشخصية والعامة، وتصديق العقود الخاصة بالزواج والطلاق، وعدد آخر من الخِدْمَات الإلكترونية، وسوف نوفر لكم رابط حجز موعد السِّفَارة اليمنية.

حجز موعد السِّفَارة اليمنية بالرياض

خدمة حجز موعد في السِّفَارة اليمنية تتم إلكترونيًا عبر منصة السِّفَارة اليمنية في الرياض؛ بحيث يتم التسجيل وحَجز المواعيد التي تُناسب كل شخص من أجل مراجعة المقر الخاص بالسفارة وإتمام الخِدْمَات المتنوعة، مثل تجديد الجواز، وإصدار عقد خروج وعودة للعمالة، وغيرها من الخِدْمَات الهامة، ويُمكن حجز المواعيد عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى منصة سِفَارة الجمهورية اليمنية: تسجيل دخول.

الضغط علي تبويب (الخِدْمَات الإلكترونية) من شريط الخِدْمَات الموقع.

النقر علي تبويب (حجز موعد) من بين الخِدْمَات المنسدلة.

تطلب المنصة إدخال رَقَم الجوال الخاص بكل شخص.

النقر علي تبويب (التالي).

ثم تعرض المنصة الخِدْمَات المتاحة حتي يختار كل شخص المعاملة المراد الحصول عليها.

تحديد الخدمة، ثم النقر علي تحديد الموعد والتاريخ الخاص بالذهاب للسفارة.

تسجيل البيانات الشخصية التي تحتاج إليها السِّفَارة.

ثم النقر علي تأكيد الحجز والذهاب في الموعد المحدد.

الاستعلام عن معاملة بالسفارة اليمنية

يستطيع أي شخص أن يستعلم عن معاملة خاصة به لدي السِّفَارة اليمنية في الرياض، بإتباع الخطوات الآتية: