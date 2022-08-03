نتائج القبول الموحد للجامعات 1444 جدول مواعيد القبول في الجامعات السعودية

نتائج القبول الموحد للجامعات 1444 قامت اللجنة العامة للقبول الموحد في الجامعات بالمملكة العربية السعودية، بإعلان نتائج القبول الموحد للجامعات، متمنية لكافة الطلاب التوفيق في حياتهم الدراسية، كما اشارت إلى أن اليوم هو ميعاد اعلان النتائج تأكيد القبول من خلال البوابة الخاصة بالقبول الإلكتروني، واكدت أن يوم الخميس القادم هو آخر ميعاد لتأكيد القبول للأسماء الاولى، وسيتم إلغاء قبول الطلاب الذين لم يتم تأكيد قبولهم عند الساعة 12 ظهرا من يوم الخميس المقبل.

نتائج القبول الموحد للجامعات 1444

إنَّ موعد نتائج القبول الموحد للجامعات 1444 ، من المفترض أن يكون يوم الاثنين الموافق 1 من شهر أغسطس 2022، والموافق ٣ من شهر محرم الهجري لعام ١٤٤٤ه‍، ويذكر أن ميعاد الإعلان عن نتائج القبول الموحد للطالبات سيكون يوم الأحد الموافق ٧ من شهر أغسطس ٢٠٢٢م، ويذكر ان آخر ميعاد لتأكيد القبول بالنسبة للأسماء الاولى من الطلاب سوف يكون يوم الأحد الموافق ٧ من شهر أغسطس ٢٠٢٢.

شروط القبول في الجامعات بالمملكة العربية السعودية 1444

أن يمتلك الطالب شهادة الثانوية العامة لا تتجاوز مدة اصدارها عن 5 سنوات.

أن يجري الطالب اختبار القدرات والتحصيلي.

كما ان ترشيح المقبولين في الجامعات يتم وفقا للنسب الموزونة الخاصة بكل جامعة.

واذا كان الطالب غير سعودي الجنسية وأمه سعودية الأصل، فيتم معاملته كسعودي.

واذا كان الطالب أجنبي، فيتم تخصيص له نسبة5% من شروط القبول في الجامعة.

لابد على الطالب الأجنبي أن يحضر رقم الإقامة وصورة لجواز سفره بالإضافة إلى بعض المستندات الأخرى القانونية.

جدول مواعيد القبول في الجامعات السعودية ١٤٤٤ه‍

تم الإعلان عن جدول الجامعات السعودية، و الذي سيكون موعد نتائج القبول الموحد للعام 1444هـ، وكانت المواعيد كما يلي:

موعد القبول للفرز الأول: 3من شهر محرم والموافق 1 من شهر أغسطس٢٠٢٢.

واخر موعد للتأكيد على القبول في الفرز الأول يوم 6من شهر مشهر و الموافق 4من شهر أغسطس لعام ٢٠٢٢.

أما الفرز الثاني والأخير سيكون يوم 6 من شهر محرم و الموافق 4 أغسطس.

آخر موعد للتأكيد من موعد قبول الفرز الثاني 9 من شهر محرم و الموافق 7 من شهر أغسطس2022 مـ.

أما بالنسبة لجدول الطالبات جاء على النحو التالي: