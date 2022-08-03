نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشرات تنسيق الجامعات 2022 .. التعليم العالي تكشف تفاصيل جديدة الآن في المقال التالي
يسأل الكثير من أولياء الأمور عن تنسيق الجامعات ٢٠٢٢ بعد إنتهاء إمتحانات الثانوية العامة وفي ظل إنتظار النتيجة قريباً، وتم التوضيح من قبل السيد عطا وهو رئيس في التعليم العالي عن تفاصيل تنسيق الجامعات ٢٠٢٢ وبعض النصائح للطلاب، وسوف نوضح لكم تنسيق الجامعات ٢٠٢٢.
مؤشرات تنسيق الجامعات ٢٠٢٢
تم توضيح بعض مؤشرات تنسيق الجامعات من قبل السيد عطا وبعض النصائح للطلاب ومن هذه المؤشرات:
- تنسيق الجامعات سيكون مثل تنسيق العام الماضي ٢٠٢٢.
- وقال أن مجاميع الثانوية أصبحت طبيعية وليست مبالغة فيها مثل السنوات الماضية، لذلك سيصبح تنسيق الجامعات مثل العام الماضي ٢٠٢٢.
- يجب على الطالب ترتيب رغباته على الكمبيوتر بشكل صحيح حتى يتم إختيار الكلية التي يريدها الطالب
- عدم كتابة أي رغبات من الجامعات الغير معتمدة من وزارة التعليم ويتم إختيار من الجامعات التي تم إعلانها في موقع الوزارة.
- عند إختيار الجامعة للطالب يجب أن يكون واثق من إختياره وأنه سيتفوق فيها.
- وأوضح أنه لا يوجد كليات قمة او كليات أقل المهم أن تتفوق في الكلية التي تم إختيارها وتعمل بها.
- في المرحلة الأولي من التنسيق للجامعات ستكون خمسة أيام يمكن للطالب أن يقوم ببعض التعديلات في رغباته في حالة التردد وسيتم إعتماد أخر تعديل قام به الطالب في مكتب تنسيق الجامعات ٢٠٢٢.
- في حالة أراد الطالب دخول كلية الطب أو الهندسة أو غيرها يجب كتابة جميع الكليات الخاصة بالهندسة أو الطب، وهى خمسة وسبعون رغبة في تنسيق الجامعات ٢٠٢٢.
- يبدأ بكتابة الكليات القريبة من محافظة الطالب.
- وأوضح أنه لا يجب الضغط من أولياء الامور على الطلاب لإختبار كلية محددة، ويجب ترك لهم حرية الإختيار.
- يوجد معامل مخصصة بها متخصصين في جميع المحافظات لتنسيق الجامعات ٢٠٢٢ لمساعدة الطلاب في كتابة الرغبات للكليات.
- يجب إحتفاظ الطالب بالرقم السري وعدم معرفة به أي أحد حتى لا يقوم بتعديل رغبات الطالب
- في بداية تنسيق الجامعات تم بدأ تحديد قدرات الطالب من يوم خمسة وعشرون من شهر يوليو إلى يوم ستة أغسطس ٢٠٢٢.
- وتم التقديم لإمتحانات القدرات حوالي ١٤٥ ألف طالب إلى الآن.
- ويوجد إقبال كبير في تحديد القدرات في كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتمريض وكليات الإعلام ٢٠٢٢.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤشرات تنسيق الجامعات 2022 .. التعليم العالي تكشف تفاصيل جديدة الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.