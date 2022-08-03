نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل السداد المبكر للقرض العقاري المدعوم يسقط دعم سكني؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من الأسئلة الأكثر شيوعًا في المملكة العربية السعودية والتي تخص الدعم السكني من بينها آلية السداد المبكر للقرض العقاري المدعوم وأيضًا هل يسقط الدعم عند السداد المبكر أم لا؟ وقد وفر صندوق التنمية العقاري بالتعاون مع وزارة الإسكان الكثير من المعلومات التي تخص تحويل مديونية القرض العقاري المدعوم وشاركهم العديد من المؤسسة البنكية منها البنك الراجحي الذي يوفر شراء مديونية قرض عقاري مدعوم فيمكن السداد المبكر للقرض العقاري الراجحي وفق جدول سداد القرض العقاري لذا سنتعرف على كيفية عمل خدمة السداد المبكر للقرض العقاري المدعوم.

السداد المبكر للقرض العقاري المدعوم

أعلن صندوق التنمية العقاري من خلال موقعه الرسمي عن آلية السداد المبكر للقرض العقاري المدعوم لافتةً أنه عندما يبدأ العميل بخطة السداد للتمويل القائم بالفعل بالاشتراك مع جهات التمويل في هذه الحالة تسقط الأرباح القادمة، وبالتالي يتم سقوط الدعم السكني إذا ما أقدم على تلك الخطوة، ولكنها متاحة في أي وقت.

أقساط الدعم الإضافية والسداد المبكر

كما لفت الصندوق أنه في حال تمكن المستفيدين من السداد المبكر للقرض العقاري المدعوم يترتب عليها سقوط الدعم أيضًا للأقساط القائمة، أما ما يتعلق بالدعم الإضافي فإنه يستمر بالفعل عقب نهاية فترة التمويل.

منتجات الدعم السكني وزارة الإسكان

إلى جانب القرض العقاري هناك تمويل البناء الذاتي وهو أحد أشهر المنتجات المتوفرة من خلال منصة سكني للمواطنين في السعودية، ويهدف البرنامج إلى تمكين المستفيدين من بناء مسكن مناسب إذا كان لديهم قطعة أرض وينبغي أن يتم الحصول على رخصة البناء خلال المدة التي تُحددها الوزارة ومن بين المنتجات الأخرى والمعروفة هو منتج شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

السداد المبكر للقرض العقاري المدعوم الراجحي

قدم البنك الراجحي العديد من برامج التمويل خلال الفترة السابقة منها ما هو مشترك مع وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقاري وأعلن عن إمكانية تحويل المديونية أو السماح بشراء مديونية القرض العقاري والتي من أبرز مميزاتها إمكانية السداد المبكر لقرض التمويل العقاري وذلك في أي وقت وفق طلب العملاء المستفيدين من الخدمة.

كيف أعرف مبلغ السداد المبكر الراجحي

أما عن الاستعلام عن مبلغ التسوية عند الرغبة في السداد المبكر فيمكن من خلال خدمة عملاء البنك فعند استخدامك لرقم الهاتف يتم التعرف على الشروط والأحكام والتعرف أيضًا على كم يخصم الراجحي عند السداد المبكر إذ أن معدل النسبة السنوي بدايته هي 2.70%، كما يمكن زيارة أحد فروع البنك في المملكة للتعرف على المزيد من التفاصيل عن الإجراءات المطلوبة لخدمة السداد المبكر للقرض العقاري المدعوم.