شروط دار التمليك للمتقاعدين وشروط امتلاك شقة شروط الحصول على أرض

شروط دار التمليك للمتقاعدين تعرف على شروط امتلاك شقة شروط الحصول على أرض. تحرص الحكومة السعودية على تقديم مختلف صور الدعم للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. كما يتم تقديم هذا الدعم بمختلف أنواعه سواء كان دعم مادي أو دعم معنوي. ولذلك فتقوم الحكومة السعودية بتقديم العديد من المؤسسات والمبادرات التي تقوم بدورها بتقديم الخدمات والمساعدات المختلفة للمواطنين. وتأتي المؤسسة العامة للتقاعد على رأس المؤسسات التي تقدم المساعدات للمواطنين. حيث تساعد مؤسسة التأمينات العامة المواطنين الذين وصلوا إلى سن التقاعد وتركوا وظيفتهم إلى توفير لهم حياة إجتماعية ومادية كريمة. كما تساعدهم في توفير مختلف متطلباتهم واحتياجاتهم الشخصية. ومن أهم البرامج التي تم تقديمها هو دار تمليكك.ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا بعرض شروط الحصول على قطعة أرض من المبادرة وكذلك شروط امتلاك وحدة سكنية. كما يمكنك التعرف أيضاً على مزايا برنامج مساكن الجديد من مؤسسة التقاعد تعرف على طريقة التقديم وأهم الشروط المطلوبة.

شروط دار التمليك للمتقاعدين

مؤسسة دار التمليك تعتبر واحدة من أكبر وأهم المؤسسات التي تعمل على مساعدة المواطنين في امتلاك وحدة سكنية. حيث تهدف المؤسسة إلى توفير مسكن مناسب لمن يتوافر بهم الشروط المطلوبة من المواطنين. كما تقدم المؤسسة الحلول التمويلية المختلفة التي تساهم في تملك المواطن السعودي البيت الذي يريده. كما تتميز المؤسسة بكونها تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية كما إنها تعمل على تسهيل مختلف الإجراءات المطلوبة لتملك المواطن الوحدة السكنية. وتضم المؤسسة مجموعة من الإداريين والموظفين الذين يعملون على مساعدة المواطن في تملك البيت الذي يتناسب مع إمكانياته.

الشروط المطلوبة لأمتلاك بيت

فلقد قامت مؤسسة دار تمليكك بوضع مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على الحصول على بيت أو فيلا وكذلك للحصول على أرض من المؤسسة. كما تختلف هذه الشروط تبعاً لما يريد المواطن امتلاكه. حيث أن شروط أمتلاك منزل يمكننا عرضها كما يلي:

يشترط ألا يتخطى عمر المواطن ال75 عام

كما يشترط تخطي راتب المتقدم الشهري عن 4 آلاف ريال سعودي بالنسبة للقطاع العام

وبالنسبة لموظف القطاع الخاص يجب أن يزيد الراتب عن 7 آلاف ريال سعودي

كما يجب أن يتخطى قيمة المقدم ال10٪ من قيمة البيت.

يجب عدم زيادة قيمة التمويل عن 5 ملايين ريال سعودي

شروط امتلاك قطعة أرض من دار التمليك

كما قامت المؤسسة بتحديد الشروط المطلوبب توافرها في من لديه الرغبة في امتلاك قطعة أرض من قبل دار تمليكك. ويمكننا عرضها كما يلي:

يجب عدم تجاوز عمر المتقدم ال75 عام

كما يجب ألا يقل راتب الموظف بالقطاع العام عن 4 آلاف ريال سعودي

وموظف القطاع الخاص يجب ألا يقل الراتب الشهري عن 7 آلاف ريال سعودي

يجب ألا يتحاوز مبلغ التمويل 2 مليون ريال سعودي

كما يجب أن يكون قيمة المقدم مساوي ل30٪ من قيمة الأرض.

طريقة التسجيل في منصة دار التمليك