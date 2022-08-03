نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقويم الزعاق 1444 فى مدن المملكة ومن هو الدكتور خالد الزعاق مبتكر التقويم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقويم الزعاق 1444 حيث يهتم الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية بالحصول على التقويم الزعاق لعام 1444 هـ الخاص بمدن المملكة العربية السعودية، والذى يقوم بإصداره الخبير الفلكى الدكتور خالد صالح الزعاق وسوف نوضح فى هذه المقالة تقويم الزعاق وأماكن تواجده.

تقويم الزعاق 1444

ينشر الدكتور خالد بن صالح بن محمد زعاق عالم الفلك السعودي وعالم الأرصاد الجوية وعضو الإتحاد العربي لعلوم الفلك، تقويم زعاق للمدن السعودية كل عام تزامنا مع بداية التقويم الهجرى الجديد، هذه هي النسخة الثانية والعشرون التي يصدرها مرصد الزعاق للبحوث الفلكية والجيولوجية،ومن الجدير بالذكر أن وجدنا أن تقويم الزعاق الجديد لعام 1444 غير متوفر بصيغة ملف PDF ويمكنك شراءه من العديد من منافذ التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، حيث يتم بيعه بتنسيقات مختلفة كل عام وله سعر تقويم محدد 20 ريال سعودي.

أماكن تواجد تقويم الزعاق 1444

تقويم الزعاق 1444 هـ لمدن المملكة متاح للدكتور خالد بن صالح بن محمد زعاق في الأماكن التالية:

• تبيع مكتبة دار الجامعة الكتب الإسلامية والعربية والدورات الجامعية مقابل 8.05 ريال سعودي، والإصدار الثاني والعشرون من تقويم الزعاق متاح من مكتبة الجامعة الرئيسية.

• أيضا تقويم الزعاق لمدن المملكة يمكن شراؤها من المتجر التعليمى مقابل 8 ريال سعودي، ويمكن طلب تقويم الزعاق لعام 1444 هـ من المتجر التعليمي.

الدكتور خالد الزقاق

• حصل على إجازة علم الفلك من رائد الفلك الخليجي الدكتور صالح العجيرى.

• كما قام بدراسة الهندسة الإلكترونية الصناعية.

• حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في العلوم الفلكية من الجامعة الأمريكية.

• درس الشريعة وتعلم من الشيخ صالح البلحي، كما درس وتعلم مذهب الواسطية.

• كان من تلاميذ الشيخ الحسين وحفظ المرام بمساعدة الشيخ عبد الله الزقاق.

• تم حصوله على بكالوريوس الشريعة الإسلامية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

متى يدخل سهيل 1444 تقويم الزعاق

قال الدكتور “خالد بن صالح بن محمد زعاق” إن تاريخ دخول سهيل لهذا العام في زقاق 1444 هـ هو السبت 22 محرم 1444 هـ ،الموافق 20 أغسطس 2022م وهذا يعني أنه وفقًا للتقويم الزعاق لعام 1444 هـ، لم يتبق سوى 17 يومًا حتى يدخل نجم سهيل لعام 1444.

خالد صالح الزعاق تويتر

وللإطلاع على كل ماهو جديد بشأن المعلومات التى ينشرها عن التقويم الهجرى الجديد وكل ما ينشره الدكتور خالد صالح الزعاق يمكنكم متابعة حساب الدكتور على منصة تويتر يذكر أن الدكتور “خالد صالح الزقاق” يقدم يوميا فقرة “تقويم” على قناة العربية ويتابعه ما يزيد عن 1.1 مليون متابع في المملكة العربية السعودية على منصته الرسمية على تويتر.