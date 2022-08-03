نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع التدريب الصيفي الإلكتروني من وزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشروع التدريب الصيفي الإلكتروني من وزارة التعليم ، مؤخراً أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد بدأ مشروع التدريب الصيفي الإلكتروني المركزي خلال الفترة بين 9-1 و 27 – 1 – 1444 هـ ، والذي يستهدف تعزيز مهارات المعلمين والمعلمات السعوديين و مساعدتهم للحصول علي نقاط التطوير المهني واستيفاء متطلبات الترقية ، كما يقوم اساس التخطيط لمشروع التدريب الصيفي للمعلمين علي التجهيز للعام الدراسي الجديد 1444 هـ ، ويحتوي التدريب علي عدد 14 مجال تدريبي مختلف ، ومن المقرر بداية التجسيل في التدريب من تاريخ 3 / 8 / 2022 م ، ثم يغلق باب التسجيل يوم 8 محرم ، أما بالنسبة لرامج التدريب قصيرة الأجل فيلغق باب التقدم يوم 20 محرم 1444هـ ، بناء علي ذلك يبدأ العمل بالبرنامج من تاريخ التاسع من محرم 1444 هـ المقبل وينتهي التدريب بتاريخ 27 محرم 1444 هـ. مشروع التدريب الصيفي الإلكتروني من وزارة التعليم يستهدف مشروع التدريب الإلكتروني للوظائف التعليمية جميع العاملين بقطاعي البنين والبنات بكافة إدارات التعليم ويتمضن مجموعة من المجالات وهي : المناهج الجديدة.

المسارات الثانوية.

مناهج وطرق التدريس.

البرامج التخصصية بحسب المواد.

الاختبارات الدولية.

التربية الخاصة.

أيضاً الطفولة المبكرة.

الإدارة المدرسية.

التعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم.

التوجيه والإرشاد الطلابي.

القياس والتقويم.

أيضاً النشاط الطلابي.

ثم برامج الموهوبين.

التربية الصحية والبدنية. المراحل الزمنية للبرامج التدريبية يكون تنفيذ التدريبات الإلكترونية للمعلمين والإداريين خلال إجازة نهاية العام وفق الجدول المرفق كالآتي : يتاح التسجيل اعتباراً من 5 محرم ويستمر حتي تاريخ 8 محرم للبرامج طويلة الأمد. كذلك ينتهي التسجيل في البرامج قصيرة الأمد يوم 20 – 1 – 1444 هـ. ثم يبدأ العمل ببرنامج التدريب من 9 محرم الموافق الأحد 7 أغسطس 2022 م. أيضاً ينتهي التدريب في تاريخ الخميس 27 – 1 – 1444 هـ موافق 25/8/2022 م. ضوابط ترشيح المدربين والمتدربين لمشروع التدريب الصيفي الإلكتروني وضعت وزارة التعليم مجموعة من الشروط فيما يخص المدربين والمتدربين لبرنامج التدريب الصيفي الإلكتروني لمنسوبي وزارة التعليم السعزدية كالآتي : شروط ترشيح المدربين : عدم وجود ادانة قضائية خلال آخر عامين ثم تفحص سلامة المتقدم صحياً وبدنياً. ومن الضروري التزام المتقدم بتنفيذ البرامج التدريبية المسندة له. أيضاً ، الالتزام بالضوابط الخاصة كما بالصورة المرفقة.

اشتراطات ترشيح المتدربين : توافق البرنامج مع التخصص. كذلك الالتزام بالحضور الكامل للساعات. لا يمكن الحصول علي الشهادة دون اتمام 80% من الساعات. لا يقبل البرنامج أكثر من 30 متدرب في نفس التوقيت ولا يقل عن 6. أيضاً تؤخذ الأولوية للمسجلين مبكراً. ثم أن التسجيل في البرامج القصيرة بحد أعلي 10 أيام أو ثلاث برامج أيهما أكبر.

ويمكن الاطلاع علي خطوات اصدار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية من خلال موقعنا ثقفني. التسجيل في مشروع برامج التطوير المهني التعليمي يمكن الانضمام إلي مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي بالخطوات التالية : الدخول إلي منصة التدريب الصيفي الالكتروني من وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.

اختيار التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات.

ثم ، اختيار برنامج التدريب التعليمي و المرحلة والتخصص للحضور عن بُعد.

بعدها نقوم قراءة جميع شروط المشروع و الوزارة.

أيضاً يجب استيفاء الشروط من خلال المنصة التابعة لوزارة التعلم بالمملكة.

ثم تسجيل البيانات قبل تاريخ بدء البرنامج وتقديم الطلب. وكانت قد أعلنت وزارة التعليم عن استئناف التسجيل في مشروع برامج التدريب الصيفي.

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