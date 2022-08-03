موافقة سريعة بدون كفيل ب50 ألف ريال بالتقسيط بدون تحويل الراتب لدى إمكان للتمويل

يحصل المواطن السعودي في العام الحالي 1444 هجريًا على تمويل بموافقة سريعة وفورية من خلال شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث أتاحت الشركة التمويل المُصغر الذي يصل إلى 50 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم ولكن بشرط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويبلغ من العمر 25 سنه على الأقل لذلك يجب الإلتزام بجميع الإجراءات والشروط الواجبة للتمويل من أجل الحصول على تمويل شخصي سريع لكافة العملاء السعوديين بفترة سداد تبدأ من 12 شهر حتى 36 شهر كحد أعلى للسداد عبر تمويل شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي داخل السعودية.

مميزات برنامج التمويل المُصغر للأفراد لدى شركة إمكان

وفرت الشركة التمويل الشخصي المُصغر الذي يعرف حاليًا بأسم التمويل الميسر النقدي الذي يبدأ من 2000 ريال حتى 50,000 ريال سعودي بالتقسيط المرن لفترة زمنية لا تزيد عن سنتين تقريبًا لدى شركة إمكان للتمويل بشرط توفير كافة المستندات المطلوبة كذلك مع جميع الشروط للحصول على كافة المزايا المتاحة عبر تمويل إمكان المقدم من بنك الراجحي السعودي بالمملكة في الوقت الراهن:

أمتاز قرض شركة إمكان بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضيها.

يمتاز التمويل الشخصي المُصغر عبر شركة إمكان بأنه بدون الحاجة إلى كفيل سعودي الجنسية.

يصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى تحويل راتبك الشهري في المملكة.

كذلك التمويل بفترة سداد مرنة لكافة العملاء السعوديين حتى 24 شهر على الأكثر بموافقة من شركة إمكان للتمويل.

أفضل تمويل شخصي بموافقة سريعة لكافة المواطنين السعوديين عبر إمكان للتمويل بالسعودية.

كذلك لا يشترط تمويل إمكان تحديد جهة العمل في المملكة العربية السعودية.

شروط وضوابط التقديم على التمويل الشخصي الميسر عبر إمكان